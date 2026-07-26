張敬軒澳門騷唱「唔派台新歌」《放棄的界限》 fans洗版抗議：大整蠱

《張敬軒UNPLUGGED 2第二樂章音樂會》昨晚（25日）來到第二場。軒仔繼續「驚喜放題」，繼首晚無預警獻唱未派台作品《靈魂相願》兼現場首播MV，令全場樂迷陷入瘋狂之後，昨晚他再帶來第二首從未曝光的新歌《放棄的界限》！

盼獲 歌迷認可

向來喜歡跟樂迷玩互動的軒仔，演譯新歌前明言歌曲並非派台的計劃之中，純粹以歌會友，讓現場歌迷做「首批試聽專員」。他在台上透露未知這首作品會否成為派台歌，首唱就是希望能得到歌迷的認可，令到這首《放棄的界限》可以成為派台歌，甚至冠軍作品。「以下呢首歌，希望佢唔係嗰啲會俾人收埋喺櫃桶底，如果大家嘅呼聲夠高，喺網上話番俾我聽，佢可能有機會成為派台歌之一。」觀眾聽到後，即不斷歡呼，反應熱烈。