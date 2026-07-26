Jacky Fan妙招對付193：佢係靚嘅三尖八角

每次舉行《MOOV 20 Music Station》都吸引數百樂迷圍觀，期待歌手到場分享音樂世界。上集嘉賓193向Jacky Fan范卓賢提問，「ERROR成員中，誰人最『三尖八角』」。所以節目開始時，Jacky Fan范卓賢需解答「師兄」難題：「我諗咗一陣已經有答案啦，ERROR當中193最三尖八角，因為佢髮型都係尖同有角，係靚嘅三尖八角，所以唔擔心佢嬲！」

Jacky Fan亦向下集嘉賓TELLER提出「難題」：「我哋都成日出雙入對，我識佢咁耐，發現佢口頭禪就係『nice』， 其實佢除咗呢句Nice之外，仲有咩口頭禪？」

擔心fans冒風雨支持

呢日活動因颱風延遲舉行，Jacky亦擔心fans安全：「今日我化完妝時好大雨，好擔心fans會淋濕，我自己本身係『潺仔』，好易就傷風感冒，上次淋完雨之後就已經病，所以明白fans今日來支持都要面對重重難關。」

由細到大甚有表演慾

節目中，他表示20年前只有6歲，已經聽廣東歌支持樂壇：「 第一個接觸嘅廣東歌歌手就係張敬軒，當時父母俾咗部MP3機我聽歌，當年部機就好似一枝塗改液咁細！」他自爆由細到大都好有表演慾，父母沒強逼他在親戚朋友前唱歌，他都自動自覺唱歌表演。