前無綫金牌監製梁材遠離世 《誓不低頭》《茶是故鄉濃》至今奉為經典

人稱「材叔」的前TVB資深監製梁材遠今午離世，享年75歲，資深監製楊紹鴻最先在社交平台宣布噩耗，他寫道：「呢個七月，喺我哋呢行嚟講，可以話係黑色七月！真係好唔開心，今日又收到一位同事昨天離開嘅消息，佢可以講得上係我嘅前輩，同樣地入行已經認識佢，佢係一位好好先生，佢監製同導演過唔少經典嘅劇集；又係一萬個無奈！材叔，一路好走。」有份演出材叔告別作《大醬園》的朱晨麗亦發文悼念。

炮製經典神劇 梁材遠曾在麗的電視、佳藝電影、無綫電視及亞洲電視工作過。材叔於1975年畢業於香港浸會學院歷史系碩士，同年加入無綫電視，由《歡樂今宵》見習編劇同資料搜集做起。期間曾短暫轉投麗的電視與佳藝電視，1978年重返TVB後參與《網中人》、《火玫瑰》等名劇的編導工作。材叔於1985年晉升監製，製作不少具話題的作品劇集包括《誓不低頭》、《回到未嫁時》等，由他監製韋家輝編審的《誓不低頭》，創下極高收視，至今仍被奉為永恆的經典神劇。

《大醬園》成告別作 1991年材叔轉投亞視工作，到1994年重返無綫，翌年升任戲劇組製作部經理，轉為策劃作品，包括《情濃大地》、《茶是故鄉濃》、《酒是故鄉醇》等劇集。2004年重返監製崗位，製作多部作品及三套話題的古裝劇，包括《舞動全城》、《金石良緣》、《老友狗狗》、《情越雙白線》、《隔離七日情》、《滙通天下》、《紫禁驚雷》、《盛世仁傑》、《造王者》等。近年作品則有《果欄中的江湖大嫂》、《火線下的江湖大佬》等，與鄭則仕、馬浚偉等經常合作。