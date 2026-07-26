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娛樂
出版：2026-Jul-26 23:00
更新：2026-Jul-26 23:00

馮允謙簽唱會遇颱風無阻歌迷撐場 為陳柏宇獻第一次男生拖手(有片)

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颱風「紅霞」襲港，今日(26)凌晨一度懸掛9號風球，至中午才改掛3號風球。馮允謙(Jay Fung）原定於3點在青衣為首張英文專輯 ANOTHER SHADE OF BLUE》舉行簽唱會，因「紅霞」延遲至5時舉行，但無阻歌迷出席，約200位歌迷於4時許已聚集商場。Jay Fung感激歌迷冒著風雨支持，「冇諗過有咁多fans出席，好感恩。」其實他在2022年於九展舉行首次個唱都曾遇颱風，慶幸仍能如期舉行，他自言平常心面對，最擔心是歌迷的安全。

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首出英文碟 登銷量冠軍

Jay Fung在簽唱會先後獻唱《Break your heart》和《Easy as 1,2,3》兩首專輯內的歌曲，又跟fans大玩接力唱歌遊戲《Easy as sing》，以及《See Through MV》辨認馬賽克MV截圖遊戲，笑聲此起彼落。Jay Fung自言參加比賽出道時，經常唱英文歌，「好多人鼓勵我出英文歌、英文碟，隔咗14年終於出到，都真係還咗個心願。」故此大碟有兩個版本的封面，並推出藍色彩膠碟，將於明日起發售，對於英文碟獲得銷量冠軍，他坦言，「好大驚喜，因為出廣東碟已經好難，諗住出英文碟嘅銷量應該會少啲，冇諗過可以上到第一位，好多謝fans同聽眾。」

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無意效法Jason騷麒麟臂

談到早前擔任陳柏宇演唱會嘉賓被對方拖手，Jay Fung笑言好驚訝，事前採排沒有拖手，估不到正式演出時被Jason拖手，她笑言，「俾咗第一次佢，未試過喺你台上同男仔拖手，(問到感覺如何？)feel到佢好勤力做Gym，隻手好嚡，差啲想同佢搽cream。」他自爆與Jason私下除了討論音樂，另一共同話題是健身，但就無意效法對方騷麒麟臂。

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預告新歌MV有洋蔥

Jay Fung表示將回歸廣東歌，明天將推出廣東新歌《人間缺憾美》，MV請來金像女配區嘉雯參演，兩人繼電《得寵先生》後再度合作，上次區嘉雯演盧慧敏(Amy Lo)母親，沒太多對手戲，今次MV則演其母親，Jay Fung表示「我做戲冇乜經驗，但有場戲好感動，佢嘅表情令我交到戲，我請教佢點可以咁有感情，佢叫每次都要好集中，學咗好多嘢。」

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