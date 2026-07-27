黃日華親解全面復出傳聞 霸氣回應：我仲有錢

64歲的黃日華自2020年太太梁潔華離世後，一度淡出幕前，近年主要隨「香港明星足球隊」到內地踢友誼賽，生活低調。早前，他驚喜亮相黎瑞恩佛山演唱會擔任嘉賓，獨唱《中國人》，事後卻被網民剪輯片段，傳出他「全面復出」，甚至指他因經濟陷困境才需要重拾演藝工作。黃日華近日親自拍片，逐一澄清。

對於復出之說，他反覆看過網上流傳的片段，直言：「呢條片段呢我就反覆睇過好多次，我就都聽唔到自己講過話要『復出』呢兩個字嘅，而家好多平台、網上消息都話我全面復出、拍戲、唱歌，要做好多商演活動呀，其實唔係真實嘅。」他更強調擔任嘉賓純粹因友情答應幫忙，絕非復出訊號：「並唔代表我係復出喎！大家千祈唔好誤會呀！」

享受踢波生活

他透露現時很享受當下的生活節奏，閒時只會偶爾客串演唱會嘉賓、與朋友聚會，絕大部分心力都投放在明星足球隊上。「我要睇住隊波啦，帶住隊波啦，同埋我鍾意踢波啦，又可以同啲兄弟開心下，所以呢個工作我係非常之鍾意嘅！所以現階段我係付出多過復出嘅！」



財政穩健

對於外界盛傳他「花光積蓄」、經濟出現問題才被迫接工作，黃日華霸氣回應，表明財政穩健：「我雖然唔係好有錢，但我都仲有錢嘅，經濟方面大家唔使同我擔心，ok？」他最後呼籲大眾不要輕信網上傳聞，說了一句：「大家唔好再信網上面嗰啲嘢喇，信我！」