寫不得你｜王菀之與梁祖堯六度合作最期待美食 谷祖琳盧鎮業各有焦慮不安

梁祖堯(阿祖)、王菀之(Ivana)、谷祖琳(小谷)及盧鎮業(小野)主演的都市魔幻愛情喜劇《寫不得你Love at Last Sight》，將於今年10月起假香港演藝學院歌劇院公演15場，4位演員聯同編劇阮韻珊今午齊齊現身尖沙咀，出席記者會。梁祖堯指言雖以「喜劇」作始，但難免有眼淚，這世代已難清楚界定悲、喜或正劇，「作為悲劇，一開始唔笑最後就悲唔到；作為喜劇，一開始設定唔夠慘，最後都笑唔到。今次好做到係反映呢個行業或呢輩人嘅不安，雖然我唔係電影業，但聽到好多好朋友話好難開戲，就算開到戲都背負好多壓力，唔知觀眾會唔會支持，但同時又有好多熱血，好想擺呢個故仔。」他續指，即時劇團亦不容易物色場地，希望呈現有血有肉的真實故事。

今次組合既新且舊，自編自導自演的梁祖堯親解選角原因，他坦言舞台劇需要至少兩個月的排練，朝夕相對，演員的默契，觀眾一目了然，好自然找好朋友或想做好朋友的人合作。阿祖更自爆未寫好劇本，感激幾位拍檔答應參演，Ivana繼《柯迪夫》、《I Love You Because》及《小人國》系列後，第六次與阿祖在舞台合作，很期待相隔11年後的火花，談到再合作的挑戰，Ivana表示，「由於題材跟以前合作的喜劇唔同，但大家相處好容易笑，要一入戲就演，唔係演戲時就好似family。」隨即她就要求阿祖在排戲時，親自下廚煮西班牙、意大利雜菜煲。不過當阿祖被Ivana窒未寫好劇本時，即回應一句：「收嗲！」場面爆笑。

谷祖琳《COURT！》被睇中 谷祖琳和梁祖堯繼舞台劇《一期一會》後，相隔近20年後再合作，阿祖自言一直想跟小谷合作，看了她在電視劇《COURT！》的演出後，驚嘆非常精彩，「完全係脫胎換骨，變咗第二個level，令我諗要寫一個角色俾佢。角色係女演員，有好靚嘅身形同長腿，但喺劇裡成日俾人擺做花瓶，其實佢對演技好有要求，但無人care，好hurt佢。」小谷形容角色與自己心境相似，「啱啱四十幾歲呢個時段，要經歷一啲轉變，我諗許多人都經歷緊。我由29到30歲，完全有危機焦慮，反而今次有，可能人大咗，人生都複雜咗，加上已結婚生子又要搬屋，角色好似我嘅狀態，所以阿祖講少少背景，我即刻覺得中晒，搵啱人，就係我演。」過往小谷多演沉重角色，她自言今次以喜劇心態去演。