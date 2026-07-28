群星悼念東野圭吾 福山雅治感激對方為《神探伽利略》賦予生命

木村貼《假面酒店》劇本悼念

東野圭吾原定於8月5日出版《神探伽利略》系列的第11部小說《永遠的記憶》，而這部遺作將來有望拍成真人版，身為這部影視大熱作主角的福山雅治，自2007年已開始飾演主角「湯川學」，福山雅治昨日（27日）在社交平台X留言：「身為東野老師作品中的其中一位人物，我能非常近距離感受老師賦予作品的生命。我相信老師的生命至今仍存在於這些作品當中，所以我至今仍說不出告別的話。身為老師故事中的人物，也作為一位讀者，我希望今後能繼續被他創造的故事深深吸引。」東野另一人氣小說《假面酒店》，過去亦曾拍成賣座電影系列，由木村拓哉夥拍長澤正美主演，片中飾演男主角新田浩介的木村，在IG限時動態上載《假》片的劇本，並留言寫：「感謝你將新田浩介這個角色託付給我，衷心祈願你安息。」其拍檔長澤正美亦有公開悼念東野圭吾，她回憶曾在電影慶功宴上跟東野聊天，對方當時說了一句「我一直希望寫出大家都能享受閱讀的作品」，讓她深受啟發，長澤正美表示：「真的非常感謝你創作這麼多精彩作品。」