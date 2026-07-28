群星悼念東野圭吾 福山雅治感激對方為《神探伽利略》賦予生命

日本著名推理小說作家東野圭吾於本月23日因大腸癌離世，享年68歲。東野圭吾生前創作無數經典作品，筆下小說累即銷量超過1億冊。
東野圭吾發表逾百本小說作品，不少也被改編成電影及日劇，包括《神探伽利略》系列、《白夜行》、《假面酒店》、《秘密》、《解憂雜貨店》等等，當其死訊於昨日公開後，多位曾演出其筆下改編作品的紅星均紛紛發文悼念。
木村貼《假面酒店》劇本悼念
東野圭吾原定於8月5日出版《神探伽利略》系列的第11部小說《永遠的記憶》，而這部遺作將來有望拍成真人版，身為這部影視大熱作主角的福山雅治，自2007年已開始飾演主角「湯川學」，福山雅治昨日（27日）在社交平台X留言：「身為東野老師作品中的其中一位人物，我能非常近距離感受老師賦予作品的生命。我相信老師的生命至今仍存在於這些作品當中，所以我至今仍說不出告別的話。身為老師故事中的人物，也作為一位讀者，我希望今後能繼續被他創造的故事深深吸引。」東野另一人氣小說《假面酒店》，過去亦曾拍成賣座電影系列，由木村拓哉夥拍長澤正美主演，片中飾演男主角新田浩介的木村，在IG限時動態上載《假》片的劇本，並留言寫：「感謝你將新田浩介這個角色託付給我，衷心祈願你安息。」其拍檔長澤正美亦有公開悼念東野圭吾，她回憶曾在電影慶功宴上跟東野聊天，對方當時說了一句「我一直希望寫出大家都能享受閱讀的作品」，讓她深受啟發，長澤正美表示：「真的非常感謝你創作這麼多精彩作品。」
綾瀨遙難忘演出《白夜行》
曾為日劇《白夜行》擔任女主角的綾瀨遙，亦有發文追悼：「能遇見雪穗這個角色，是我演員人生中無可取代的珍貴寶物。直到今天，仍有許多人喜愛《白夜行》及雪穗這個角色，讓我再次感受到東野圭吾作品歷久不衰的魅力。」東野其他作品將來亦會拍成日劇或電影化，包括SixTONES成員松村北斗夥拍今田美櫻的9月4日上映新片《天鵝與蝙蝠》，而香取慎吾跟赤楚衛二主演的連續劇《空洞的十字架》，安排9月6日在日本串流,上架，至於山崎賢人與松下洸平合演的電影《殺人之門》，則會在明年2月上映。