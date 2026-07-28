「大小姐」林淑敏被滕麗名呂慧儀unfollow 鄭世豪暗寸有人假到癡線

《愛‧回家之開心速遞》將於下月迎來大結局，將會齊齊現身做最後一次宣傳。劇組煞科當日，一眾主要角色聚首一堂，大家當下眼濕濕，難捨難離。不過，有網民就發現他們相處近10年，關係並非像大家想像般融洽。有網民發現滕麗名不但取消關注林淑敏，她亦沒有關注「細妹」呂慧儀、湯盈盈、樊亦敏，而呂慧儀亦沒有關注到大小姐。鄭世豪近日轉載有關大龍生(羅樂林飾)提到接龍集團接班人的影片時，就以「龍力士」的身份叮囑爸爸不要給「假到癡線XXX就得了」矛頭直指林淑敏。

鄭世豪於2024年4月被傳離巢時，林淑敏在訪問中直認有關消息，鄭世豪之後發文表達不滿，表示「居然被某人好肯定地證實了」。事後林淑敏直認自己衰多口，並為此事道歉，盼可以與對方破冰。鄭世豪如今好好火用「假到癡線」去形容對方，雖然有網民認為鄭世豪可能是用「龍力士」身份作出忠告，但事隔兩年，鄭世豪的IG一直沒有關注林淑敏。