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娛樂
出版：2026-Jul-28 23:37
更新：2026-Jul-28 23:37

「大小姐」林淑敏被滕麗名呂慧儀unfollow 鄭世豪暗寸有人假到癡線

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滕麗名、呂慧儀取消追踪林淑敏、但林淑敏則有追踪二人。

《愛‧回家之開心速遞》將於下月迎來大結局，將會齊齊現身做最後一次宣傳。劇組煞科當日，一眾主要角色聚首一堂，大家當下眼濕濕，難捨難離。不過，有網民就發現他們相處近10年，關係並非像大家想像般融洽。有網民發現滕麗名不但取消關注林淑敏，她亦沒有關注「細妹」呂慧儀、湯盈盈、樊亦敏，而呂慧儀亦沒有關注到大小姐。鄭世豪近日轉載有關大龍生(羅樂林飾)提到接龍集團接班人的影片時，就以「龍力士」的身份叮囑爸爸不要給「假到癡線XXX就得了」矛頭直指林淑敏。

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雖然呂慧儀跟滕麗名搭晒膊頭，但滕麗名的ig追踪名單均沒有二人的帳號。

鄭世豪於20244月被傳離巢時，林淑敏在訪問中直認有關消息，鄭世豪之後發文表達不滿，表示「居然被某人好肯定地證實了」。事後林淑敏直認自己衰多口，並為此事道歉，盼可以與對方破冰。鄭世豪如今好好火用「假到癡線」去形容對方，雖然有網民認為鄭世豪可能是用「龍力士」身份作出忠告，但事隔兩年，鄭世豪的IG一直沒有關注林淑敏。

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鄭世豪在IG以「XXX」代替「大小姐」林淑敏。

至於滕麗名的IG follow了哪些《愛‧回家》成員亦備受關注，與她在劇中關係密切的周嘉洛、袁文傑、林凱恩、單立文、古佩玲、李偉健均、就連「大小姐」老公「送水輝」許家傑在追蹤名單之上，但林淑敏、呂慧儀、湯盈盈、張景淳、吳偉豪均不在名單之上。有傳媒向滕麗名了解是否取消關注林淑敏，她回答說：「係咩！我真係冇留意幾時有unfollow佢喎！」

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滕麗名沒有follow呂慧儀及張景淳亦很耐人尋味。

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