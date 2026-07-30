張國榮70 歲誕辰紀念音樂會9．12舉行 收益用作興建紀念館

主辦方代表陳淑芬陳太日前便現身於鄭丹瑞旦哥的《健康旦 HiEggo》Youtube頻道，旦哥在節目中先表示要多謝陳太在過去兩、三個月間發送了很多有他和「哥哥」的短片給他看，當他重看這些短片時，他完全不記得他有和「哥哥」做過這些節目和訪問，旦哥續說：「我算一算，今年張國榮是 70 歲。我回想一下，在我認識張國榮的日子裡，有沒有曾為他慶祝生日？其實我是有的，那時候是在麗的，陳太應該還沒認識他。在那個年代，『哥哥』剛出道，那時他在麗的拍劇，我就在麗的寫劇本，我們一群年輕人經常一起玩，『哥哥』經常說我是人馬座，他很驕傲他自己是處女座，大家傾談很多未來的事情，我記得跟他吃過一次生日飯，看過他吹蠟燭。後來大家各有各忙，一眨眼，原來就是張國榮70冥壽。在張國榮的人生路裡，其中有一個人，我覺得他應該在天上很感謝的，就是陳淑芬。 」
陳太感性回應說：「有一個這麼好的朋友，是我感謝他才對。我相信一直有看我們紀念Leslie音樂會的朋友都會知道 ，每一次我們台前幕後所有工作人員，以及Leslie的好朋友都會過來幫忙，用最真誠的心去為他製作每一次音樂會，去為Leslie回報他那些那麼愛惜他的『哥』迷。」她透露因為露天關係，擔心天氣不穩，於是請來奚仲文和視覺設計師阿奇設計了一件很漂亮的雨衣送給入場人士，