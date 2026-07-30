張國榮70 歲誕辰紀念音樂會9．12舉行 收益用作興建紀念館

主辦方代表陳淑芬陳太日前便現身於鄭丹瑞旦哥的《健康旦 HiEggo》Youtube頻道，旦哥在節目中先表示要多謝陳太在過去兩、三個月間發送了很多有他和「哥哥」的短片給他看，當他重看這些短片時，他完全不記得他有和「哥哥」做過這些節目和訪問，旦哥續說：「我算一算，今年張國榮是 70 歲。我回想一下，在我認識張國榮的日子裡，有沒有曾為他慶祝生日？其實我是有的，那時候是在麗的，陳太應該還沒認識他。在那個年代，『哥哥』剛出道，那時他在麗的拍劇，我就在麗的寫劇本，我們一群年輕人經常一起玩，『哥哥』經常說我是人馬座，他很驕傲他自己是處女座，大家傾談很多未來的事情，我記得跟他吃過一次生日飯，看過他吹蠟燭。後來大家各有各忙，一眨眼，原來就是張國榮70冥壽。在張國榮的人生路裡，其中有一個人，我覺得他應該在天上很感謝的，就是陳淑芬。 」

