方力申11月橫渡公海挑戰35公里慈善游　榮升人父接受歷時9小時體力考驗

香港奧運泳手兼全能藝人方力申（Alex）， 繼7年前成功挑戰45公里環島泳寫下歷史後，近日正式宣布再闖深海！小方將於今年11月19日（星期四）以凝動大使身份，挑戰全程35公里的「方力申港澳慈善游2026」，由香港大嶼山雞翼角游至澳門黑沙海灘，為凝動香港體育基金籌募善款，所得款項將用於為基層及有特殊教育需要（SEN）的兒童及青少年提供平等參與體育的機會，讓更多孩子透過運動建立自信、發掘潛能，勇敢追夢。 凝動香港體育基金一直秉承「以體育造就青年」的願景，深信運動擁有改變人生的力量。自2012年成立以來，透過多元化的體育項目，積極推動體育平等、社會共融及健康生活理念，至今已惠及超過27,000名兒童及青少年。

分享對女兒期望 相比起7年前的環島泳，小方近年人生最大的轉變，莫過於成為了新手爸爸。身份的轉變令小方的心態徹底改變，他坦言現在做任何事都以家庭為中心，時刻為女兒打算：「如果我再接受一次挑戰為慈善籌款，我希望是為下一代而游。希望女兒長大後能看到爸爸曾經完成這個慈善挑戰，以身作則回饋社會。」他希望透過這趟35公里的慈善挑戰，凝聚社會各界力量，為更多基層青少年帶來平等參與運動的機會，讓每一位孩子都能發掘潛能，勇敢開創屬於自己的未來。這份精神，正正呼應了這次「港澳慈善游2026」的主題。

日前，小方與幾位受惠於凝動香港體育基金的小朋友一同拍攝「方力申港澳慈善游2026」宣傳片，現場展現滿滿父愛。期間小朋友更化身「小主持」對他連環發問有關參加奧運、創辦游泳學校及港澳游挑戰等問題，現場充滿笑聲和溫馨氣氛。小方也表示：「可能因為自己已是爸爸了，見到小朋友就會問他們幾多歲，然後數數手指，過多幾年自己的囡囡到他們的歲數時，就像他們的模樣。」他大讚小朋友天真可愛，但訪問時卻相當認真，令他也認真回答，他表示：「在接受他們訪問時，我也談到對囡囡未來的期望，其實，我只希望她能像這些小朋友一樣，健康快樂地成長就足夠了。」

「方力申港澳慈善游2026」是為下一代而游，因此小方也希望透過這次挑戰，向年輕一代傳遞一份信念。他分享表示：「今次港澳慈善游，我都擔心自己未必一定能完成，因為當中有太多未知的挑戰。但只要相信自己，堅持努力面對這些挑戰，就能一步步克服困難。同樣地，小朋友或者年輕人在生活和學習上也會面對許多未知和困難，但只要肯踏出第一步、肯堅持，就一定能破浪前行。」

方力申 繼7年前成功挑戰45公里環島泳寫下歷史後，近日正式宣布再闖深海。

加緊訓練做好身心準備 是次「方力申港澳慈善游2026」全程35公里，由香港大嶼山雞翼角出發，橫渡海域至澳門黑沙海灘。挑戰預計歷時約9小時，途中需面對海流、風浪、潮汐及天氣等多變且難以預測的環境，對體力、耐力、意志力及臨場應變能力都是一大考驗。小方表示：「今次港澳游的距離雖然比7年前的環島泳短，但我們這次要游出公海，更必須連續橫跨三個地理及水流性質截然不同的水域，對體能與應變能力帶來極致考驗，加上公海有許多未知因素，因此挑戰比環島泳更大。過去6年我主要是在泳池訓練，以速度為主，這次是游海，我要加強耐力，練習長距離游泳，鍛鍊肌肉耐力。平時練習時間可能是半小時至一小時，現在會逐步增加到兩、三個小時。不久將會安排長距離訓練，目標游十多至二十公里，為完成這個35公里的慈善游做好準備。」