復仇的人｜蔡少芬唔敢太專制管小朋友 放下阿媽身段同兩女相處

蔡少芬、劉青雲、邱彦筒（Marf）、鄧濤等昨日到港島區學校拍攝新戲《復仇的人》。蔡少芬很開心事隔31年再跟劉青雲合作，可惜對手戲不多。她透露導演邱禮濤一找她時已立馬應承，因為曾跟他在《同門》合作過，很欣賞對方，所以只要他要她幫手，一定答應。她表示在戲中扮演曾傲棐媽咪，是很有財力、勢力及控制慾高的人，但劇組安排的行頭已經很勁，自已不用出動私伙。

由於電影談及網絡欺凌，她坦言現在難禁止子女上網，自己也不知道小朋友上網看甚麼，所以只能多跟小朋友溝通，「我好鍾意同兩個女傾偈，食飯時講明唔俾玩電話，因為食飯就係食飯，唔想大家對住部機。」

她又提到早前朋友的女兒離世，年齡跟大女相約，全家都很傷心，大女也有出席對方的喪禮，事後大女主動跟她說有感生命很短暫，以為自己很年青，但發現很多東西原來會突然離開，所以『我想同你傾多啲偈』，令她很感恩。她透露細女也是很少跟她傾偈，所以自己一直學習如何跟女兒相處，不會太專制，有時會跟她們道歉及了解她們的感受，自言不知道自己是不是好媽媽，但已盡力。