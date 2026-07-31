周星馳自嘲唔識演戲 嘆年紀大難復出幕前 首認彩蛋留座悼念吳孟達

周星馳自編自導新作《功夫女足》內地票房狂收逾20億元人民幣，聲勢強勁，外界再度關注他會否重登幕前。近日他接受內地傳媒訪問，親自剖白復出可能性，不但自嘲對演技零概念，更坦言年紀與體力難已應付。



談到何時再現大銀幕，周星馳自嘲：「可能我還在等一個角色吧，還有其實我真是不懂演戲的」身旁的人都紛紛大笑，隨即他再補充：「我真不懂演戲，這是我心裏話 ，我對演技這方面，是真的沒有甚麼概念的。（你怎麼可以拿捏到恰到好處？)我也不知道是甚麼叫拿捏到恰到好處，反正我就按自己的方法去做，就是自然流露。」現年64歲周星馳更指年紀亦是一個問題：「幕後的工作已經非常非常重，當年我還是挺厲害的，我自編自導自演，但是現在年紀又大，體能上幾乎是不可能的事情。」

