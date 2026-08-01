少女時代俞利入團19年不再續約　團體行程照常進行

南韓女團少女時代所屬SM娛樂31日發出聲明證實，成員俞利與公司之間長達19年的專屬合約，將在8月31日正式到期，雙方經過討論後決定不再續簽。不過公司也特別澄清，這並不代表俞利要離開少女時代，團體既定行程照常進行，不會因合約異動受到影響。
時間拉回2007年，俞利跟着其他成員一起以少女時代身分踏入歌壇，這一待就是19年。〈Into The New World〉、〈Gee〉、〈Genie〉、〈Oh!〉、〈I GOT A BOY〉、〈Lion Heart〉，一首首膾炙人口的代表作，陪着少女時代站穩K-POP女團天花板的位置，SM娛樂也提到，能看著俞利一路成長為象徵一個時代的國民女團成員，是相當珍貴的過程。
合開YouTube頻道
跟着團體活動之外，俞利自己也沒懈怠。2018年，她推出個人首張迷你專輯《The First Scene》，靠主打歌〈Into You〉展開單飛活動。同一年，她還跟太妍、Sunny、孝淵、潤娥一起組成子團體「Oh!GG」，替少女時代的音樂版圖再開一條線。戲劇、綜藝、主持，她幾乎都有涉略，也和孝淵、秀英三人合開YouTube頻道「孝利秀」，讓外界看見她們私下的好交情。
公司在聲明尾聲留下這句話：「雖然專屬合約即將結束，但未來少女時代的活動將不會有所改變，我們也會持續支持俞利展開新的旅程。」換句話說，就算俞利本人的合約畫下句點，團體的排程也不會跟着喊停。即使現在留在SM娛樂旗下的少女時代成員只剩太妍、孝淵、潤娥三人，官方給出的版本仍是：隊型變動，不影響既定計劃。
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