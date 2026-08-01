少女時代俞利入團19年不再續約　團體行程照常進行

南韓女團少女時代所屬SM娛樂31日發出聲明證實，成員俞利與公司之間長達19年的專屬合約，將在8月31日正式到期，雙方經過討論後決定不再續簽。不過公司也特別澄清，這並不代表俞利要離開少女時代，團體既定行程照常進行，不會因合約異動受到影響。

時間拉回2007年，俞利跟着其他成員一起以少女時代身分踏入歌壇，這一待就是19年。〈Into The New World〉、〈Gee〉、〈Genie〉、〈Oh!〉、〈I GOT A BOY〉、〈Lion Heart〉，一首首膾炙人口的代表作，陪着少女時代站穩K-POP女團天花板的位置，SM娛樂也提到，能看著俞利一路成長為象徵一個時代的國民女團成員，是相當珍貴的過程。