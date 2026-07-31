《蜘蛛俠：英雄重生》港澳票房速破千萬大關 網民戲院偷拍驚動片方擬採取法律行動

Sony Pictures及Marvel Studios聯手打造的超級英雄電影《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）屬本年度暑假矚目之作，昨天（7月30日）在香港開畫後大收旺場，上映首日以無敵之姿席捲港澳戲院，開畫當天連同午夜零點場，港澳票房已斬獲810萬票房，到今日（7月31日）第二天熱度持續爆發，今早10時港澳累計票房已突破1千萬港元，開畫短短一天多便輕鬆過千萬大關！

《蜘蛛俠：英雄重生》由湯姆賀倫（Tom Holland）與辛蒂雅（Zendaya）情侶檔上陣，兩人由撻著到結為夫妻，該系列可謂陪伴影迷成長，今次新作口碑與票房同樣理想；截至今早，《蜘蛛俠：英雄重生》在影評網站 Rotten Tomatoes驚奪98%觀眾好評，更打破上集《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的高分記錄；全城及全球權威媒體亦爆發洗版式好評！連香港體壇巨星「女飛魚」何詩蓓看完電影後都忍不住極力推薦，並為兩人的感情線留下懸念，表示：「You'll have to watch to find out what happens to Peter and MJ's love story（你一定要親自去看，才會知道彼得和 MJ 的愛情故事接下來會如何發展）！」