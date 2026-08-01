陳卓賢演唱會｜羅淑佩佘詩曼入場支持 Ian想生幾個細路新娘視覺冧爆Hellosss

陳卓賢一連9場《IAN CHAN GROWTH：LIVE 2026》演唱會今日來到尾聲，第8場演出有MIRROR隊友Tiger邱傲然、佘詩曼以及文化體育及旅遊局局長羅淑佩入場支持。羅淑佩在觀眾席現身時，在場觀眾歡呼聲絕不遜於佘詩曼出場的時候。當Ian唱《Growth！》要求全場一齊跳時，羅淑佩與同行的友人也一齊起身手舞足蹈，未知是否礙於身份，羅淑佩表現不及同行人士奔放。此外，羅淑佩亦不時用手機拍下Ian在台上的演出。

第8場演出的主題是Wedding Night，一班Hellosss預先在觀眾席上放了藍色、黃色的卡紙，當Ian唱《無名指》時，全場拿起卡紙，三邊觀眾席分別出現「IAN」、「I DO」及心心圖案，Ian亦有留意到，在Encore環節時，特別要求Hellosss再次舉起，好讓他可以合照留念。

Ian在預錄片段中大談自己的求婚大計及幻想中的婚禮，他表示希望可以在一個靜靜的地方舉行，婚禮不會大搞，只邀請親友、最close的朋友出席，「我未來太太同我諗法、性格如果係一樣，可能都未必想搞。當然求婚都會傳統地問下對方爸爸媽媽會唔會放心交個女俾我。婚姻係屬於兩個人，只要大家心中有對方，細水長流、安心、互相俾到養份，婚禮對比呢樣未必好重要。如果對方願意就生幾個小朋友，我好鍾意小朋友，我有時會幻想未來會唔會有2、3個小朋友，當然要睇對方願唔願意，望住一個mini me長大，見住呢個結晶出嚟係好神奇。」他又表示如果求婚，只會得2個人在一個空曠，好多星星的地方，並會一定跪係度，以英文講「Will you marry me？」