衛詩雅縫逾50針後報平安 僅靠飲管進食拍《破‧地獄》曾險傷面部

衛詩雅（Michelle）拍攝曾志偉監製新劇《狩謊》時，發生意外，導致口部及嘴唇受傷送院，Michelle的丈夫周祉安於事發後迅速趕抵醫院，即時為太太聯絡最專業的專科醫生為她進行診治。經醫生詳細檢查後，Michelle需即時接受縫針手術，傷口總共縫合了五十多針。手術過程順利，Michelle現已返回家中休養，並全面停工。

事後Michelle上載一張照片，見到一碗湯及一支飲管，相信她在康復前只能靠飲管進食流質食物。她留言說：「多謝大家的慰問！感謝整形外科醫生，麻醉科醫生和一眾醫護人員的幫忙，手術過程非常順利，我一定好快可以康復的！再次希望對所有劇組及受影響拍攝進度的客戶致歉，我會盡快調理傷口和身體盡快投入工作，感謝你們的體諒。」