劉穎鏇化身「洗頭妹」服侍老竇打造家傳之寶 父女喊住揭劉媽媽不返港感人真相

TVB節目《 家傳之「保」2》今晚（1日）在翡翠台播出最後一集，邀得2016年港姐亞軍劉穎鏇（Tiffany）與父親Sam任嘉賓。兩父女於節目中真情剖白，細訴多年來的感人點滴，並展現出Tiffany傳承了父母的堅毅與孝心。

面試港姐一度想縮沙 自小在美國長大的Tiffany是家中獨女，但並非嬌生慣養的「小公主」，父母教她凡事要親力親為，才可學識獨立，成就了她今日的自信個性。 數年前專程由美國返港照顧Tiffany的父親Sam，於節目中享受由女兒安排的「星級服務」。原來Sam是專業髮型師，故Tiffany特別帶父親到髮型屋，更為父親洗頭及染髮。Sam表示以專業角度只給70分：「但如果係爸爸角度嚟睇，超過100分，我俾110分。」Tiffany坦言自己平日表現自信，但面對某些事情仍需父母支持：「當年我去溫哥華面試香港小姐……」此時Sam搶着說：「嗰次你到咗停車場，竟然唔肯落車！」Tiffany笑言：「我唔單止唔落車，我同你講話『我都係返屋企』。」面對女兒臨陣退縮，Sam當然不准：「當時我話你決定咗要做，就要嘗試自己行前，去到唔得你先至有交代，卒之你都入咗去。」Tiffany感激表示：「其實唔係嗰一吓Push，真係唔會有今日做到Artiste嘅身份。」

母親留美國照顧雙親 Tiffany除了做「洗頭妹」外，又化身司機帶父親遊車河及食牛腩麵，更親手製作手錶送給父親。見Tiffany拿着鐵鉗或螺絲批等工具，全神貫注將零件、齒輪等組裝起來，非常考驗耐性和毅力，她笑言開始時不太困難：「直至要放時針同分針，原來真係唔容易。」最終Tiffany當然順利完成，錶面上更刻有英文字「S、M、T」，正正代表父親Sam、母親Margaret與Tiffany一家三口的名字。Sam感動表示這隻手錶正是家傳之寶，未來將會一代傳一代。 隨後Sam跟身在美國的太太進行視像通話，他表示Tiffany傳承了母親的孝順，並忍不住淚水，哽咽道出太太未有一齊回港照顧女兒的原因：「你爹哋喺療養院七年，你媽咪依家又喺療養院六年，你每日都去睇你爹哋媽咪，個女同你一樣，好錫你同我。家傳之寶我哋已經有咗。」在旁的Tiffany亦忍不住淚水，劉母見狀即轉話題問候女兒：「你做嘢攰唔攰、辛唔辛苦呀？」Tiffany坦言因工作關係，沒有太多時間陪父親，對於母親要獨自留在美國，Tiffany亦感到愧疚：「我一定要再勤力啲做嘢，可以賺多啲錢，可以照顧到你哋，等你哋可以多啲一齊。」Sam與太太均表示以女兒為榮，場面感人。

最強CP再合體練拳 29歲的劉穎鏇參選2016年度香港小姐競選奪得亞軍及最上鏡小姐，加入TVB即備受力捧，曾在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「飛躍進步女藝員」，入行10年發展不俗。 《 家傳之「保」2》製作組今次特別找來視帝張振朗跟Tiffany練拳，兩人曾於劇集《奪命提示》組「最強CP」兼打戲連場，所有高難度動作，Tiffany都堅持親身上陣，對此張振朗說：「公司賦予咗『新一代打女』俾佢，佢都要對得住呢個名，所以佢對自己身體要求係非常之高。」更指Tiffany十分堅強，無論受多少次傷，都「冇喊過一次」。