李芯駖籌備兩個月首挑戰自編自導自演 新歌MV延續《你好，打劫！Return》角色

COLLAR成員李芯駖(Sumling)昨日推出年度首支個人單曲《Ms. Icy》，以她兩度參演的舞台劇《你好，打劫！Return》角色「Icy」作藍本，講述女性基於恐懼、習慣、對未來的未知，而被困於一段有害關係，終在剎那間醒覺，決定要抽身離開。今次Sumling更是首次自編自導自演MV，花兩個月籌備，還特邀《你》劇導演魯文傑客串演出。

鼓勵女性抽身有害關係

《Ms. Icy》由KW朱敏希作曲填詞、亞木填詞、Fergus Chow與Derrick Sepnio監製，對於為何歌曲會以《你》劇角色「Icy」作藍本？Sumling表示構思來自第二次演出，她說：「今次係我第二次演出呢個角色，再次翻睇劇本，我發現Icy嘅處境，同好多女性真實經歷好似，被困喺唔健康嘅狀態入面，明明知道唔舒服，但係又走唔到。表面上挾持佢嘅係一支槍，但實際上，困住佢嘅可能係佢自己嘅恐懼、習慣、或者對『離開之後會點』嘅未知。」

Sumling認為「Icy」不僅是一個角色，更是一種女性狀態，她表示：「《Ms. Icy》呢首歌，就係想呈現嗰個『決定離開』嘅瞬間。個『逃生出口』，其實一早喺附近，只係一直唔敢望。今次我再演Icy，希望可以幫所有有類似經歷嘅人望到出口。」