容祖兒半夜開live吹雞 呼喚500粉絲逼爆商場快閃拍MV

昨晚（31日）凌晨12時，祖兒突然開IG直播，即興宣布今日舉行快閃活動，號召歌迷到場支持，並參與新歌lyrics video拍攝。消息一出，fans即時瘋狂響應，最令人驚喜的是，祖兒一聲「吹雞」，竟有歌迷即晚臨時訂機票飛來香港，只為趕上今次快閃活動。得知有fans為了見她一面，連夜安排交通、買機票抵港，祖兒亦大感意外，直言被歌迷的心意嚇一跳，感受到大家對新歌及自己的支持。

今朝清晨6時許，已有大批忠粉到達商場霸位，希望搶到最佳位置近距離支持偶像。有fans更表示自己凌晨3點多才落機，睡了不足三小時便趕到現場，只為參與這場突如其來的「約會」。

向四周fans派心

祖兒一到場，全場即時陷入瘋狂狀態，尖叫聲震爆整個商場。今次快閃原來還有一項秘密任務，就是與現場fans一同拍攝新歌《等等等等》MV。大會即場首播歌曲，祖兒邊唱邊向四周fans派心，又走入歌迷群中一起跳舞互動，現場氣氛高漲，猶如千人派對，連商場二樓圍觀途人亦忍不住拿出手機狂拍。