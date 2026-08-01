衛詩雅被玻璃碎片割傷唇致血管斷裂 老公周祉安發文交代愛妻現況

憑《破·地獄》勇奪影后的衛詩雅（Michelle），昨晚（31日）傳來前一日在拍攝新劇《狩謊》時意外受傷，導致口部及嘴唇受傷，第一時間被送院治理，Michelle當時已立即接受縫針手術，傷口總共縫合五十多針。
衛詩雅的手術過程順利，目前全面停工，在家中休養的她透過IG限時動態報平安，貼一張照片，見到一碗湯及一支飲管，相信是要靠飲管進食流質食物，Michelle寫道：「多謝大家的慰問！感謝整形外科醫生，麻醉科醫生和一眾醫護人員的幫忙，手術過程非常順利，我一定好快可以康復的！再次希望對所有劇組及受影響拍攝進度的客戶致歉，我會盡快調理傷口和身體盡快投入工作，感謝你們的體諒。」消息指，Michelle出事後其丈夫周祉安迅速趕抵醫院，即時為太太聯絡最專業的專科醫生為她進行診治。
傷口深且有玻璃異物殘留
身為醫美醫生的周祉安，今日下午在社交網撰文談到愛妻目前情況：「收到各位朋友連日來的關心與慰問，Michelle和我都感到非常溫暖，也由衷感謝大家。由於本人比較了解她目前的狀況，太太希望讓我代為向外界，以及所有關心她的朋友們說明情況，好讓大家放心。」周醫生透露意外發生於7月30日下午。Michelle在拍攝電視劇途中不幸被玻璃碎片割傷左上唇，傷口涉及皮膚及唇紅部位，及致有一條血管斷裂與肌肉撕裂，當時出血量較多。屬於全層撕裂創傷。由於傷口較深，且有玻璃異物殘留，送院後醫生需要安排她進入手術室，並在監察麻醉下進行處理。手術期間，醫生已順利取出多塊玻璃碎片。由於傷口涉及內外層組織，需要仔細縫合，因此縫針數量較多。他續說：「目前 Michelle情況穩定，傷口仍有輕微腫脹。由於鄰近口腔，目前正接受抗生素治療，以預防發炎感染。現階段她最需要的是充分休息，我們也會持續密切觀察她的復原進度。再次感謝各醫護人員悉心照料，劇組人員的幫忙和大家的體貼、關心與祝福。Michelle會好好休養，也請大家放心。」衛詩雅亦有出story轉貼丈夫文章。