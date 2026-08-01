衛詩雅被玻璃碎片割傷唇致血管斷裂 老公周祉安發文交代愛妻現況

憑《破·地獄》勇奪影后的衛詩雅（Michelle），昨晚（31日）傳來前一日在拍攝新劇《狩謊》時意外受傷，導致口部及嘴唇受傷，第一時間被送院治理，Michelle當時已立即接受縫針手術，傷口總共縫合五十多針。

衛詩雅的手術過程順利，目前全面停工，在家中休養的她透過IG限時動態報平安，貼一張照片，見到一碗湯及一支飲管，相信是要靠飲管進食流質食物，Michelle寫道：「多謝大家的慰問！感謝整形外科醫生，麻醉科醫生和一眾醫護人員的幫忙，手術過程非常順利，我一定好快可以康復的！再次希望對所有劇組及受影響拍攝進度的客戶致歉，我會盡快調理傷口和身體盡快投入工作，感謝你們的體諒。」消息指，Michelle出事後其丈夫周祉安迅速趕抵醫院，即時為太太聯絡最專業的專科醫生為她進行診治。