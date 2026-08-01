江美儀6歲拍許冠傑MV錯失當童星機會 點醒港姐新人「唔識揸筷子點做戲」

視后江美儀日前獲邀擔任葉念琛YouTube頻道《Meaningful》王牌節目《琛導Casting》嘉賓，與導演葉念琛進行一場深度對談。江美儀在訪問中罕有地剖白入行多年的心路歷程，從六歲拍攝許冠傑《學生哥》MV、到入行即擔正《肥貓正傳》女主角，再經歷亞視過檔TVB從零開始，最終憑《下流上車族》封視后。 江美儀在訪問中自爆一段鮮為人知的童年經歷；原來她六歲時曾參與許冠傑《學生哥》MV拍攝，飾演其中一名小學生。她憶述，當日看着飾演女主角的小演員因哭不出來被導演換掉，導演留意到她想回家「快要哭的樣子」，便叫她頂上，讓她瞬間由路人變成主角。她笑言：「你這麼小已經經歷了娛樂圈人情冷暖，你做不到就要被人頂上。」她更透露，當時導演問她父母可否讓小朋友繼續拍，父母認為「玩一次就夠」，令她錯失了童星入行的機會。

鄭則仕嚴師出高徒 1996年，江美儀以模特兒身份獲亞洲電視邀請，空降擔正《肥貓正傳》女主角康春明。她坦言當時「第一部已經做女主角，沒有做過配角」，全靠鄭則仕一手一腳教導她走位、遷就燈光、說對白等基本功。「我遇到一個很好的老師，鄭則仕先生。我跟他拍的幾套戲，就等於是實習性課堂，他告訴你怎樣走位，怎樣遷就燈光，對白該怎樣說，教了我很多基本功。」她在訪問中分享了一次「震撼教育」，當時拍攝一場貓媽離世的戲份，她哭得聲嘶力竭，鼻涕口水齊流，自覺表現極佳。數天後鄭則仕卻要求她補拍，她不解反問「我哭出來了呀？」，鄭則仕回答：「一個社工，一天面對這麼多生離死別，怎會哭到像你這樣，好像自己死媽媽一樣？」他更一針見血指出：「這是江美儀在哭，這不是康春明在哭。」江美儀直言「那一刻簡直幡然醒悟」，從此明白演戲不是釋放自己情緒，而是演活角色當下的反應。

獲劉松仁提升層次 過檔TVB後，江美儀先後憑《女人最痛》、《潛行狙擊》及《名媛望族》三度提名最佳女配角，最終憑《衝上雲霄II》Head姐一角奪獎。她在訪問中特別感謝劉松仁的教導，形容鄭則仕是「基本功老師」，劉松仁則是「提升演員層次的老師」。拍攝《潛行狙擊》前，劉松仁已捉她開會做功課，要她寫下30年來角色在獄中的經歷，她說：「他讓我重新認識演員這件事。你要用盡你所有方法，讓對方配合你，總之天地萬物為我所用。」劇中一場出獄後重逢的戲，她直覺反應是「當然會哭」，劉松仁反問：「你30年還沒哭夠？」又提醒她激動「可以有眼淚，但裡面一定有種恨」，令她明白做功課的重要性。

點評新人被寵壞 2022年，江美儀憑《下流上車族》莫雯慧一角封視后。她坦言起初與林敏驄合作感到害怕，「因為你上網看他的影片，你會覺得他很好色，不受控制，又常說髒話」。但合作後她對林敏驄完全改觀：「他其實是一個絕頂聰明的人，他觀察了所有事，他知道什麼時候要做什麼。」江美儀回憶一場街頭對罵戲，被林敏驄笑問「接不接得住」一場哭戲，她挑機回應：「你哭得出來再說。」結果林敏驄真的哭了，她一鏡完成拍攝，事後大讚：「你個死佬，你好勁啊！」該場戲一鏡過完成，觀眾大讚二人默契十足。

訪問尾聲，江美儀被問及對新一代演員的看法，她直言：「我覺得現在新一代的藝人或者演員，全部也是被人寵的環境下長大。」她舉例指很多新人連筷子也不會拿，「如果你演一個角色，是一個很有教養、家裡很有家教的，他沒理由不懂得拿筷子的」，又指自己曾當面提醒一位港姐「你可不可以學一下怎麼拿筷子」，對方三天就學會了。她認為生活經驗對演戲非常重要：「這些就是你的人生經驗，你以為是一件微不足道的事，但其實可能在你的事業上，反而能幫到你。」江美儀在訪問尾聲亦談及對主持葉念琛的印象：「他的腦轉得很快，他好像沒有什麼脾氣，永遠也是笑嘻嘻的。」她更笑言羨慕葉念琛「經常贏錢」，每次賽馬賭博他都能贏錢，笑問：「葉導你下次可否給我一些提示，或者我放錢在你那裡，你幫我投資呢？」葉念琛主持的《琛導Casting》，為全新娛樂平台《Meaningful》打頭陣的網上節目。