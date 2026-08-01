87歲劉詩昆無懼戰火舉家赴俄羅斯辦音樂會 兩歲細仔萌爆登上國際舞台

現年87歲的鋼琴大師劉詩昆日前無懼俄烏戰火陰霾，攜同太太孫穎及一對寶貝兒女劉蓓蓓（貝貝）、劉天天，舉家遠赴俄羅斯，為7月28日及30日在聖彼得堡與莫斯科舉行的「劉詩昆國際音樂之旅—大師與少年2026」音樂會演出，劉詩昆帶領兩岸三地的優秀青少年音樂家同台演出，劉詩昆在台上演奏《黃河頌》和《我的祖國》等曲目，全場矚目！

與俄羅斯淵源極深 劉詩昆與俄羅斯淵源極深，早在68年前的1958年，當時他年僅19歲便在第一屆「柴可夫斯基國際鋼琴比賽」中獲第二名，並在俄國度過了青年求學時期，這趟藝術之旅劉詩昆夫婦相約俄羅斯前文化部長、即將於本月卸任的柴可夫斯基國立音樂學院院長亞歷山大索科洛夫見面，柴院正是劉詩昆母校，二人一見如故，交流甚歡。這次重回舊地演出，劉詩昆寶刀未老，跟一班兩岸三地優秀的青少年音樂家，包括內地表演者Isabella Yang、台灣的陳穎進、陳穎橋、香港的朱晉言、Alexander Yang、Pallas青年鋼琴家吳嘯風、著名吉他手濮小博等等傾力演出，劉詩昆更請來俄羅斯新生代鋼琴家、拉赫瑪尼諾夫國際音樂大賽冠軍亞歷山大克柳奇科（Aleksandr Kliuchko）擔任頒獎嘉賓，劉詩昆感受至深：「音樂無國界，這次帶年輕一代登上國際舞台，就像圓夢一樣。」他更透露相交幾十年的的樂團總監左貞觀，明年有望在香港回歸30年之際赴港與芭蕾舞團合作。

「大師與少年」音樂會以「傳承」為主題，劉詩昆的兩位心肝寶貝自然成為全場焦點！除了女兒貝貝溫馨同台外，年僅兩歲的細仔天天同樣搶fo。天天無懼大場面，在舞台上與媽咪孫穎溫馨合奏一曲《幸福拍手歌》，音樂會的壓軸由孫穎以琵琶演奏《莫斯科郊外的晚上》，一對子女在旁伴舞，可愛模樣配合媽媽的琵琶奏樂，瞬間融化台下觀眾，完美展現音樂世家的超強基因！