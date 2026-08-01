陳慧琳中環開電音派對 歌迷扮外星人見證新歌MV首播

樂壇天后陳慧琳（Kelly）昨日（7月31日）正式推出全新單曲《三秒一生》，並在中環美利酒店舉辦Cantopop Party，是次派對特邀人氣DJ組合BEAT FRIDAY擔任打碟嘉賓，以強勁節拍點燃全場，歌迷更以外星人打扮出席，將現場化成星際舞池，配合MV中「外星人降臨」的意象，為樂迷帶來一場充滿驚喜的音樂派對。
復古海報掀起回憶
派對最矚目的時刻，莫過於Kelly現身，與滿場歌迷共同見證《三秒一生》的MV首播。當MV中出現 Kelly經典舞曲專輯《BPM》的復古海報時，瞬間勾起全場歌迷的集體回憶，尖叫聲此起彼落。隨後，Kelly更驚喜獻唱三首快歌，包括出道以來首支推出的快歌《唔關你事》，以及深受歌迷喜愛的《這班人》與《替換》。全場歌迷盡情大合唱，將氣氛推向高潮。
探討現代科技麻木
《三秒一生》由金牌音樂人雷頌德（Mark）親自操刀作曲、編曲及監製，由許弘毅填詞。MV導演Sheng以極具前衛感的科幻設定，深刻探討現代人過度依賴 AI 科技與社交媒體，逐漸走向情感疏離與精神麻木的社會現象。Kelly在MV中化身為外星「覺醒者」降臨，以強烈節拍及舞蹈，重新喚醒人類已麻木的靈魂。
在MV中，Kelly以全新電音舞蹈配以極具視覺衝擊的造型震撼登場，將富生命力的節奏注入城市每個角落，MV亦巧妙融入不少令人會心微笑的幽默與致敬元素。除了致敬經典專輯《BPM》的復古海報外，更加入了「蕃茄是外星人」的荒謬新聞，展現Kelly獨特的玩味風格，讓歌迷在感受震撼之餘會心一笑。