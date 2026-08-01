荷李活專訪｜艾美羅森演真人版《龍珠》成黑歷史 心態有變揀角色更挑剔

問到艾美羅森為何答應演一名FBI探員時，她表示現在有孩子後不會太有野心，但選角色時則比較挑剔，「作為一名演員我會找好角色、故事和觀眾的共情。每一次我選擇參演的角色都不一樣，也是令我更有動力。今次的故事十分之黑暗，而我所演的探員Alice和連環殺手Catherine均帶有個人暴力的人生經驗，可說她們的內心保留著一些黑暗的創傷，也很極端。Alice是個受害者也是一名執法人員，在劇中她要放棄柔弱的一面去處身於以男性為主的工作，能演活Alice一角和令觀眾們去判斷故事內的道德觀念與意見，對我來說是很重要。」艾美羅森說。在劇集開拍前，艾美、Jake Lacy、Scoot McNairy和Quincy Tyler Bernstine均花了很多時間跟FBI和兇殺案探員學習及了解他們的工作；因為他們每天所面對的挑戰會如何影響他們的私生活。最後問艾美是否再會挑選較輕鬆題材的劇本時，她表示剛演罷一名美容師的角色。「我剛演完一部喜劇，學會如何收甲，以及打理和清潔一間美容院。我也花了很多時間學習如何去修手甲和腳甲的技術，但不會弄gel甲，更學得手部按摩的技術，我覺得很好玩呢！我很愛我這份工，因為我有機會學潛水，穿上一件緊身胸上衣，跟漫畫角色對打，住在芝加哥的南部，使用武器等，作為演員每次接演新角色都有機會學到新的知識和技能，是人生最美好的經驗和滿足到我的好奇心，實在很幸運！」艾美高興地說。