荷李活專訪｜艾美羅森演真人版《龍珠》成黑歷史 心態有變揀角色更挑剔

串流平台Disney+推出全新驚慄懸疑劇集《狂怒追緝》（Furious），找來一向以創作喜劇為主的Elizabeth Meriwether擔任編劇，由2009年荷李活真人版電影《龍珠：全新進化》（Dragonball: Evolution）女星艾美羅森（Emmy Rossum）飾演FBI探員Alice Black，並展開追查一名女性連環殺手的故事。Elizabeth笑稱《狂怒追緝》跟以往的作品《俏妞報到》（New Girl）、《新創大騙局》（The Dropout）、《死前慾望清單》（Dying for Sex）有很多相似的地方，並表示：「我在寫喜劇時收工回家後常愛看一些真實犯罪的紀錄片，可幫助我減壓。我一直希望可創作關於這題材的作品，一些關於心理學和人與人之間關係的故事。《狂怒追緝》交代為何一個女孩子會成為連環殺手；她的重點、復仇、主意力集中在那裡等。加上Lola Pettcrew和艾美羅森精彩演出，希望觀眾會感受到一點特別的感覺。」
飾演Alice Black的艾美可說是在銀幕前成長，當她只有6歲時已在紐約大都會舞台劇演出，之後闖入影壇接拍多部注目電影，在2003年大突破參演由奇連伊士活（Clint Eastwood）執導的經典作《懸河殺機》（Mystic River）爆紅，之後接拍2004年上映的災難大片《明日之後》（The Day After Tomorrow），並夥拍積嘉倫賀（Jake Gyllenhaal）成為代表作之一，之後她還主演音樂劇電影《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera），在2006年版的《海神號》（Poseidon）中飾演堅強求存的角色Jennifer Ramsey，在2009年參演電視劇《無恥之徒》（Shameless）飾演Fiona一角，靠喜劇角色轉戲路獲得好評，並贏得廣大觀眾支持，當時更爭取到跟男主角William H. Macy得到一樣待遇。可惜同年上映、夥拍周潤發的真人版電影《龍珠：全新進化》卻票房與口碑同告仆直，成了艾美從影以來的黑歷史。
問到艾美羅森為何答應演一名FBI探員時，她表示現在有孩子後不會太有野心，但選角色時則比較挑剔，「作為一名演員我會找好角色、故事和觀眾的共情。每一次我選擇參演的角色都不一樣，也是令我更有動力。今次的故事十分之黑暗，而我所演的探員Alice和連環殺手Catherine均帶有個人暴力的人生經驗，可說她們的內心保留著一些黑暗的創傷，也很極端。Alice是個受害者也是一名執法人員，在劇中她要放棄柔弱的一面去處身於以男性為主的工作，能演活Alice一角和令觀眾們去判斷故事內的道德觀念與意見，對我來說是很重要。」艾美羅森說。在劇集開拍前，艾美、Jake Lacy、Scoot McNairy和Quincy Tyler Bernstine均花了很多時間跟FBI和兇殺案探員學習及了解他們的工作；因為他們每天所面對的挑戰會如何影響他們的私生活。最後問艾美是否再會挑選較輕鬆題材的劇本時，她表示剛演罷一名美容師的角色。「我剛演完一部喜劇，學會如何收甲，以及打理和清潔一間美容院。我也花了很多時間學習如何去修手甲和腳甲的技術，但不會弄gel甲，更學得手部按摩的技術，我覺得很好玩呢！我很愛我這份工，因為我有機會學潛水，穿上一件緊身胸上衣，跟漫畫角色對打，住在芝加哥的南部，使用武器等，作為演員每次接演新角色都有機會學到新的知識和技能，是人生最美好的經驗和滿足到我的好奇心，實在很幸運！」艾美高興地說。
記者Lilly Lui洛杉磯報道