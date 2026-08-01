張繼聰人夫集團開騷無預老闆古天樂 農夫：做嘉賓都起碼要人夫

由C君、陸永組成的農夫，最近聯同張繼聰首度同台合作的綜藝舞台show《人夫集團》（International Husband Alliance），是綜藝show由古天樂出品，張繼聰指古老闆沒有過問創作內容，自由度十足，「佢淨係話你三條友好搞笑，不如搵啲嘢搞。佢唯一有個主旨，就係要帶啲歡樂俾觀眾。」問到可會請對方上台時，阿聰笑言，「至於佢有冇資格上台？而家8月，我哋10月on show，睇下佢會唔會加把勁。」農夫齊聲表示：「做嘉賓都起碼要人夫，入咗集團先。」阿聰補充：「唔係話唔得，事在人為，但佢好忙要開演唱會。」陸永笑言：「邊開邊咩都得㗎。」阿聰亦表示，「緣份嘅嘢擋唔住！」陸永接力：「成日話快樂，見到佢加入，我哋就快樂！」至於可會反過來擔任古老闆演唱會嘉賓，他們表示一定會現身紅館，但台上台下到時自會揭曉。

問清楚老婆先好買飛 綜藝show以「問清楚老婆先好買飛！」作宣傳，他們解釋，「係要問清楚買幾多張飛，費事買少咗就弊。」他們指「集團」意思是取材於身邊朋友，繼而3人彼此互望，陸永解畫，「我哋講做人老公會係點，真假參半，自己嗰啲無講得咁盡，會驚㗎嘛，所以就幫人講囉。」他們強調有甜酸苦辣，陸永搶先表態負責提供甜蜜事，C君接力，多謝結婚年資最長的張繼聰提供無限靈感，張繼聰笑言大家對甜蜜的定義不同，「佢䑁得苦，可能我覺得甜，（C君；你上次覺得苦嗰啲？）事後諗番都覺得甜。」阿聰繼續發揮求生意志，「其實人妻都有好多嘢值得歌頌，人夫唔一定投訴，所以人夫人妻都適合嚟睇。」他笑指謝安琪也有探班，不時好奇發問：「呢條橋係你諗㗎？」陸永大爆阿聰唔敢答，要由他們代答。

連跪玻璃也沒有機會 張繼聰真言：「諗緊買唔買飛嘅人，要appreciate表演者，好少表演者做一場show個成本咁大，唔係講體能，係將人生押上去，起碼係精彩。」他們笑言可能開完第一晚已不准回家，要在化妝間留宿，連跪玻璃也沒機會。阿聰就反爆陸永一談到妻子，就保持沉默，陸永直言：「你知我有幾驚！」阿聰續說：「佢直頭係崇拜！」C君更指是「恐懼」，至於他本人，他豪言：「無驚過、係融為一體！」陸永爆笑：「驚到唔係兩個人，已經係一個人。反應有幾誇張就代表佢有幾驚。」

張繼聰首次監製的舞台劇《大龍鳳》首場獲古天樂到場支持，阿聰被爆壓力大到發怪夢，他直言是入行以來其中一個最大壓力的演出，要兼顧合約版權等，「因為以前做表演者，自己控制到，同埋要部署到2028年嘅演出，所以大壓力。」對於衛詩雅拍戲受傷，阿聰表示有發訊息問喉。談到有傳陸永搬入過億豪宅，計劃追多個仔，他反問：「仲生仔？識我嘅都知，要生真係從來唔追仔，只係想要女，好彩有兩個女夠晒，佢哋都已經十幾歲，無端端生個仔做咩？」他直認正在物色新居，打算搬往偏僻地方，但絕非豪宅。