力臻新歌《完美候備》主打復古R&B曲風 Serrini填詞寫出不敢表白的溫柔

力臻（Lagchun）推出全新單曲《完美候備》，以復古R&B為基調，描繪一段禮貌而克制的暗戀。歌曲由力臻、noell與JUNI共同作曲，梁嘉茵（Serrini）填詞，Perry Lau編曲及監製。團隊首次合作便默契十足，不約而同希望創作一首充滿懷舊氛圍、細膩刻畫曖昧心動的情歌。 新配搭一拍即合 《完美候備》誕生於公司安排的co-songwriting session，對力臻而言亦是一個充滿新鮮感的創作體驗。「同自己寫歌好唔同，同佢哋一齊寫可以諗到啲平時自己諗唔到嘅旋律，大家互相影響，今次只係寫咗一日就完成咗首demo。」他透露，最初希望寫一首帶有懷舊R&B感覺的作品，再配合復古色彩的編曲，營造舒服耐聽的氛圍。巧合的是，Serrini亦以「禮貌地暗戀」作為歌詞主題，令旋律與故事自然契合。「Serrini寫呢個設定係一個保持距離嘅愛情故事，同我哋創作旋律嘅諗法好夾！」

暗戀未必浪漫多 雖然歌曲旋律輕柔，但力臻在演繹時刻意放大暗戀帶來的孤獨感。他分享：「我拎咗少少唔開心、孤獨嘅情緒去唱，因為歌詞描寫一個人應唔應該表白嘅掙扎，又驚講出口之後連朋友都做唔成，其實好不知所措。」他認為在verse部分要投入更多壓抑與猶豫的情緒，希望令聽眾感受到角色內心的拉扯。至於現實中的自己屬於主動還是默默守候的一方？力臻笑言沒有標準答案：「其實要睇對象。如果對方比較主動，我反而會變成默默守候嗰個；如果對方比較被動，我又會主動少少，兩個人嘅感情就係會互相影響！」

齊苦練踩Roller 歌曲MV同樣充滿復古電影感，力臻最難忘的莫過於踩roller戲份。他笑說：「本身有場戲係我要跌低，再由Shadow扶起我，點知拍攝嗰陣佢走過嚟扶我時，我哋一齊跌低咗！」原來完全沒有roller經驗的Shadow為拍攝特意事前苦練，不過正式開拍仍然有點「甩轆」。力臻笑言：「證明我哋都係新手，好彩最後人冇事！」一場原本浪漫的戲份，最終變成全場爆笑的拍攝回憶。 除了roller場景，MV還安排了酒吧跳舞戲份。力臻憶述與Shadow跳舞時二人都緊張得「硬晒軚」，完全呈現出暗戀的羞澀。反而一到solo部分便立即放開自己，瞬間化身「舞王」。鏡頭外兩人同樣玩不停，力臻更即場邀請一向被笑稱擁有「魔音」的Shadow試唱《完美候備》，想知道Shadow唱功如何，記得密切留意力臻的社交媒體！