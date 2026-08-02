熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
娛樂
出版：2026-Aug-02 07:30
更新：2026-Aug-02 07:30

力臻新歌《完美候備》主打復古R&B曲風 Serrini填詞寫出不敢表白的溫柔

分享：
WhatsApp Image 2026 07 31 at 2.14.12 PM (2)

《完美候備》由力臻、noell與JUNI共同作曲，Serrini填詞，團隊首次合作便默契十足，

力臻（Lagchun）推出全新單曲《完美候備》，以復古R&B為基調，描繪一段禮貌而克制的暗戀。歌曲由力臻、noell與JUNI共同作曲，梁嘉茵（Serrini）填詞，Perry Lau編曲及監製。團隊首次合作便默契十足，不約而同希望創作一首充滿懷舊氛圍、細膩刻畫曖昧心動的情歌。

新配搭一拍即合

《完美候備》誕生於公司安排的co-songwriting session，對力臻而言亦是一個充滿新鮮感的創作體驗。「同自己寫歌好唔同，同佢哋一齊寫可以諗到啲平時自己諗唔到嘅旋律，大家互相影響，今次只係寫咗一日就完成咗首demo。」他透露，最初希望寫一首帶有懷舊R&B感覺的作品，再配合復古色彩的編曲，營造舒服耐聽的氛圍。巧合的是，Serrini亦以「禮貌地暗戀」作為歌詞主題，令旋律與故事自然契合。「Serrini寫呢個設定係一個保持距離嘅愛情故事，同我哋創作旋律嘅諗法好夾！」

WhatsApp Image 2026 07 31 at 2.14.12 PM WhatsApp Image 2026 07 31 at 2.14.12 PM (1) WhatsApp Image 2026 07 31 at 2.14.12 PM (3)

暗戀未必浪漫多

雖然歌曲旋律輕柔，但力臻在演繹時刻意放大暗戀帶來的孤獨感。他分享：「我拎咗少少唔開心、孤獨嘅情緒去唱，因為歌詞描寫一個人應唔應該表白嘅掙扎，又驚講出口之後連朋友都做唔成，其實好不知所措。」他認為在verse部分要投入更多壓抑與猶豫的情緒，希望令聽眾感受到角色內心的拉扯。至於現實中的自己屬於主動還是默默守候的一方？力臻笑言沒有標準答案：「其實要睇對象。如果對方比較主動，我反而會變成默默守候嗰個；如果對方比較被動，我又會主動少少，兩個人嘅感情就係會互相影響！」

齊苦練踩Roller

歌曲MV同樣充滿復古電影感，力臻最難忘的莫過於踩roller戲份。他笑說：「本身有場戲係我要跌低，再由Shadow扶起我，點知拍攝嗰陣佢走過嚟扶我時，我哋一齊跌低咗！」原來完全沒有roller經驗的Shadow為拍攝特意事前苦練，不過正式開拍仍然有點「甩轆」。力臻笑言：「證明我哋都係新手，好彩最後人冇事！」一場原本浪漫的戲份，最終變成全場爆笑的拍攝回憶。

除了roller場景，MV還安排了酒吧跳舞戲份。力臻憶述與Shadow跳舞時二人都緊張得「硬晒軚」，完全呈現出暗戀的羞澀。反而一到solo部分便立即放開自己，瞬間化身「舞王」。鏡頭外兩人同樣玩不停，力臻更即場邀請一向被笑稱擁有「魔音」的Shadow試唱《完美候備》，想知道Shadow唱功如何，記得密切留意力臻的社交媒體！

WhatsApp Image 2026 07 31 at 2.14.12 PM (4) WhatsApp Image 2026 07 31 at 2.14.13 PM (1) WhatsApp Image 2026 07 31 at 2.14.13 PM (2) WhatsApp Image 2026 07 31 at 2.14.13 PM (3) WhatsApp Image 2026 07 31 at 2.14.13 PM (4) WhatsApp Image 2026 07 31 at 2.14.13 PM

ADVERTISEMENT

【APP會員限定 amFUN積分加碼賞登場】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務