陳卓賢演唱會｜羅淑佩曼城表演賽頒完獎再捧Ian場 陳蕾任嘉賓 encore唱至11點23分

Ian介紹嘉賓出場前，自言全晚rundown的歌曲都是自己創作的歌，仍未消化到呢整件事，還有思考完騷後的方向，「但講返點解想邀請你，因為我其實好少唱其他歌手寫嘅歌，但多謝你寫咗首歌畀我哋呢個組合，同埋我好鍾意你嘅世界，係一個無人替代到嘅世界。」接著升上舞台的陳蕾，多謝Ian的邀請，笑談兩人透過2023年的拉闊Show相識，「嗰陣第一次合作，我哋一齊拍Poster、做訪問，嗰陣我同你係零交流㗎！我又唔識主動，你又Cool，但我哋真正認識，係喺排舞室啊！」Ian和應道：「係呀！我哋兩大舞王喺度自己跳自己舞！你知唔知我哋嗰次最巨大嘅關卡係咩？係我哋跳舞呀！」待Ian返回後台，陳蕾直言，當年在拉闊當天才稍為多點交流，發現Ian其實也很幽默，消取懼怕，騷後Ian更在IG分享她的《螢光》，接著她便唱出這歌。