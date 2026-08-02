陳卓賢演唱會｜羅淑佩曼城表演賽頒完獎再捧Ian場 陳蕾任嘉賓 encore唱至23點23分

MIRROR成員陳卓賢(Ian) 9場個人演唱會《IAN CHAN:GROWTH: LIVE 2026》，昨晚(8月1日) 於啟德體藝館舉行尾場，以party night為主題，請來同是唱作歌手的陳蕾擔別嘉賓。兩人合唱陳蕾包辦曲詞的鷹小組歌曲《吃腐肉的鷹》，兩人以「陳氏宗親會」相稱，原來從2023年拉闊音樂會相識至今，近乎零交流，陳蕾更自爆曾被慢熱的Ian嚇怕。
Ian介紹嘉賓出場前，自言全晚rundown的歌曲都是自己創作的歌，仍未消化到呢整件事，還有思考完騷後的方向，「但講返點解想邀請你，因為我其實好少唱其他歌手寫嘅歌，但多謝你寫咗首歌畀我哋呢個組合，同埋我好鍾意你嘅世界，係一個無人替代到嘅世界。」接著升上舞台的陳蕾，多謝Ian的邀請，笑談兩人透過2023年的拉闊Show相識，「嗰陣第一次合作，我哋一齊拍Poster、做訪問，嗰陣我同你係零交流㗎！我又唔識主動，你又Cool，但我哋真正認識，係喺排舞室啊！」Ian和應道：「係呀！我哋兩大舞王喺度自己跳自己舞！你知唔知我哋嗰次最巨大嘅關卡係咩？係我哋跳舞呀！」待Ian返回後台，陳蕾直言，當年在拉闊當天才稍為多點交流，發現Ian其實也很幽默，消取懼怕，騷後Ian更在IG分享她的《螢光》，接著她便唱出這歌。
向來是Ian忠粉的文化體育及旅遊局局長羅淑佩連續多晚捧場，昨晚局長穿上Ian服裝品牌的牛仔褸，現身啟德主場館，為國際米蘭對曼城的表演賽頒獎後，即前往隔鄰的體藝館看Ian個唱，羅淑佩拿著手燈隨節拍擺動，聽得非常投入。Ian表示在台上演出時，沒留意誰坐布觀眾度，當然好多謝佢嚟支持，我喺台上表演都係好focus在台上嘅演出。」encore時段，Ian選唱了《Got You》、《DWBF》、原名為《shelter》的未派台新歌《在遠方的你》，並首次播出《鯨落》的demo，超時唱至11時23分才結束，正好呼應個唱的開騷時間「8時23分」的「23之約」。他笑言每次問觀眾都說8時，演唱會導演莊少榮沒有制止，他便繼續唱，直至唱畢最後一首歌，準備回到後台才獲通知是11時23分結束。至於可會罰錢，他就笑言不知道，歌手唯一的任務是令觀眾看得開心。