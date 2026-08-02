Sammi新歌MV靠助手神奇救回 鄭秀文拒用AI重製有原因

鄭秀文（Sammi）早前赴日本拍攝兩首新歌MV，其中《隕石與地球》的MV影片意外全無，此事大大打擊Sammi，「再一次需要在極短時間消化噩耗災難然後處理」，以及打亂了她的時間表。不過，事隔多日終於迎來曙光，事關Sammi的助手當日有用電影拍下playback片段，製作公司將會靠playback的手機影片修復，嘗試搶救，Sammi亦開心得跟大家分享「失而復得」的喜悅。
Sammi 表示當初曾有人建議用當時拍的「照片」以AI合成MV，但她婉拒。她說：「這建議是善意，但效果會跟『現場對嘴演出』有太大落差。Mi並不考慮。」其後她想起助手會用手機記錄她的演出及排練，在拍攝MV當日，助手也有用電話拍下playback的影片，意外成為MV有望成功面世的關鍵。
Sammi寫道：「無望之中，忽然想起無論我演出或排練，助手總會認真地用手機拍下重要的play back（意指在小電視回放演出），以便Mi檢討演出。 而拍攝MV那晚，我拍了三次對嘴，拍到第三次，全組人都滿意，一起興奮看play back, 助手也一如習慣，用手機拍下電視中MV畫面。（你們看到我po出來的畫面，就是當時助手用手機拍的電視畫面，所以旁邊有七嘴八舌的對話） 心想『死馬當活馬醫』，我們把這手機『影住電視機的MV畫面』交給專業公司，嘗試修復清晰度, 或許能用得上。唱片公司同事Tiffany 迅速找了一間公司去嚐試。 這星期一直耐心等， 昨晚終看到被救回的MV ，感覺失而復得。《隕石與地球》MV ， 幾經波折，像坐過一趟過山車， 幸好沒有選擇放棄。」
Sammi之後上載MV影片，有感而發說：「去年，Mi連一首作品都沒有，不是不想，而是最終做不到（自己問題，毫無藉口） 今年，不一樣了，對音樂，對演出，對自己產生了更堅定想法。 尤其經歷了演唱會突延，跟著MV差點消失的連環事件。覺得無論晴陰，先做好自己，處在最困難當中，也想想『如何處理和如何能做好自己』。 推進你的，阻撓你的，往往是自己的內心和害怕。」
對於接二連三遇到問題，她表示不贊同『黑仔概念』：「我覺得人生本來就是會有困難挫折，甚至突然而來的事，人生人生，人生下來，就是一埸試煉和學習。從挫折中你甚至會更認識自己， Mi承認個性較樂觀，帶點阿Q精神，加上100% 信服於天父的帶領，幫助Mi走過一次一次的難關。這個《隕石與地球》的MV，在曲折中失而復得，最着緊的非成績，而是自己有沒有走好當中每一步。 凡事，有始，有終。 挫折中不放棄沮喪，圓滿對自己交待。 就如Wyman的詞：總有璀璨讓詩歌記載。 也許，mi正以努力和經歷，去記載著自己的一生。」