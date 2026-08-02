Sammi新歌MV靠助手神奇救回 鄭秀文拒用AI重製有原因

鄭秀文（Sammi）早前赴日本拍攝兩首新歌MV，其中《隕石與地球》的MV影片意外全無，此事大大打擊Sammi，「再一次需要在極短時間消化噩耗災難然後處理」，以及打亂了她的時間表。不過，事隔多日終於迎來曙光，事關Sammi的助手當日有用電影拍下playback片段，製作公司將會靠playback的手機影片修復，嘗試搶救，Sammi亦開心得跟大家分享「失而復得」的喜悅。

Sammi 表示當初曾有人建議用當時拍的「照片」以AI合成MV，但她婉拒。她說：「這建議是善意，但效果會跟『現場對嘴演出』有太大落差。Mi並不考慮。」其後她想起助手會用手機記錄她的演出及排練，在拍攝MV當日，助手也有用電話拍下playback的影片，意外成為MV有望成功面世的關鍵。

Sammi寫道：「無望之中，忽然想起無論我演出或排練，助手總會認真地用手機拍下重要的play back（意指在小電視回放演出），以便Mi檢討演出。 而拍攝MV那晚，我拍了三次對嘴，拍到第三次，全組人都滿意，一起興奮看play back, 助手也一如習慣，用手機拍下電視中MV畫面。（你們看到我po出來的畫面，就是當時助手用手機拍的電視畫面，所以旁邊有七嘴八舌的對話） 心想『死馬當活馬醫』，我們把這手機『影住電視機的MV畫面』交給專業公司，嘗試修復清晰度, 或許能用得上。唱片公司同事Tiffany 迅速找了一間公司去嚐試。 這星期一直耐心等， 昨晚終看到被救回的MV ，感覺失而復得。《隕石與地球》MV ， 幾經波折，像坐過一趟過山車， 幸好沒有選擇放棄。」