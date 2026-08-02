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娛樂
出版：2026-Aug-02 17:45
更新：2026-Aug-02 17:45

陳卓賢演唱會｜Ian不點名公開客戶漏派飛致大量「吉位」：觀眾有知情權

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陳卓賢《IAN CHAN:GROWTH: LIVE 2026》演唱會尾場。(娛樂組攝)

MIRROR成員陳卓賢(Ian) 於啟德體藝館舉行的9場個人演唱會《IAN CHAN:GROWTH: LIVE 2026》，昨晚(8月1日)圓滿結束，Ian encore時多次感觸分享，並首次公開播放《鯨落》2020年1月1日的demo，他形容這是創作歌手之路的開端，「想提醒自己仲有好多嘢需要進步，由寫《鯨落》到而家一步一步去做，喺9場演唱會最後一場，播呢首demo，提醒自己點樣重新開始。」演唱會結束前，他不忘多謝觀眾的愛與支持，自言在感到氣餒時，都會記起這畫面，「新面孔、舊面孔也好，你哋令到我人生無白過，而家係23點23分，多謝大家！」

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Ian在騷後受訪，坦言重聽《鯨落》頗感觸，「望返轉頭會提番自己當時嘅純粹同真心，但成長係要向前望。」談到肌肉亦成長，每晚直擊後台換衫騷結實胸肌和背肌，Ian指演唱會很著重音樂性，9晚有不同主題，騷肌只是其中一部，由他自己提出，可讓觀眾直擊後台發生甚麼事，「我哋有彩排過，每一晚因應主題有唔同燈光，所以都係有心思。」前晚全場fans有紙牌砌了「I Do」的字詞，Ian坦言：「我感動呀！無諗過佢哋會準備呢啲嘢，佢哋一直都有心思，我諗番2019年都突然轉手幅，整喊我。(今次有冇喊？)我成長咗。但見面燈海、聽到大合唱都好感觸。」至於他每晚結婚環節，曾有觀眾大叫：「我反對」事後Ian亦有出po請大家守規和尊重樂手和台上的表，Ian強調非針對性，並大讚觀眾都好聽話。

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談到第七場(29日)個唱，看台在有量空位，Ian在台上直言有客戶漏了將演唱會門票交給觀眾，「係咪『吓』呢？我哋奇蹟日，咩都有發生嘅，我哋俾啲掌聲嗰個客人，我尋日仲特登問公司拎幾張飛，佢哋都話冇，早知俾我啦，唔緊要，我哋都要繼續唱嘅，係咪先？」隨後他建議坐高位觀眾坐較近舞台的空位，並多謝啟德體育園保安，讓觀眾慢慢移動，成就「奇蹟大遷徙」。

Ian認為，「當然要解釋俾觀眾知係咩一回事，你叫佢哋郁都要話佢知，觀眾有知情權。」他強調當晚開場後才發現狀況，問到可有跟公司事先商量，才邀請觀眾調動座位，「冇同公司溝通，當然幕後團隊有了解過係咩事，然後即時同我講。」問到可擔心得罪客戶時，他回應道，「我都無講係客戶嘅錯，都冇開名話邊個客戶。我哋做表演度咗rundown，好多細節都未必100%理想地發生，但我哋都要解決，life goes on，個show開始就繼續。」問到可會感到可惜，「我真係無諗，如果大家想睇，遲啲考慮再開。」他表示暫時未確定會否開巡迴，當然想更多觀眾能欣賞今次個唱。

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談到演唱會嘉賓，Ian坦言能透過音樂認識朋友，非常開心，他與陳蕾更是除了音樂之外，近乎零交流，Ian笑言，「剛剛喺台上係我哋講得最多嘢嘅時候。」他表示將來或有機會合作寫歌。馮允謙(Jay Fung)則猶如大哥哥不時給多提點和分享。」至於姜濤做喜賓送上10蚊做人情，Ian笑言事前沒有夾過，「真係即場拆，但都估到係10蚊，我哋都識咗咁耐。其實10蚊都差唔多，佢做我演唱會嘉賓，仲要俾10蚊，夫復何求？」另外佘詩曼亦有捧場，並在社交平台分享合照，恭喜他願望成真，舉行一個唱自己作品的演唱會，Ian坦言好開心，阿佘兩次演唱會也有捧場，並記得他曾經許下的願望。

至於Ian的兩隻愛犬「雞髀」和新領養的「芝麻」亦有探班，以特別形式擔任嘉賓，他笑言，兩隻愛犬在後台猶如吉祥物，「食咗好多零食，玩得好開心，返屋企返到反晒肚。佢哋世界好間單，出去玩得開心，食得飽，就會瞓得好安樂。」他笑言完騷最想瞓得像「芝麻」般，但相信休息一、兩天便要開工拍團綜。

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