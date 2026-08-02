楊明莊思明造人大計「生得就生」 兄妹檔最理想

楊明、莊思明今日在吉隆坡舉行婚禮，兩人完成傳統敬茶儀式相當開心，楊明心情頓時放鬆不少：「第一階段敬茶順利完成，接著就會正式進入婚禮儀式，真的很開心。」莊思明則坦言過程非常感動：「看到所有長輩都齊聚一堂，好像終於完成了一件他們一直以來最期待的事。看到老人家笑得那麼開心，我自己也覺得好感動。」

蜜月暫援 優先回港搞派對

被問到婚後的造人大計，楊明笑稱「順其自然」，但亦坦露私心，希望能為家庭添熱鬧：「之前訪問也說過，希望可以一直生！我自己比較偏好先生一個哥哥，之後再生個妹妹，這樣哥哥從小就可以保護妹妹。」莊思明對此大讚楊明心思細密：「他其實真的很想要個女兒，但他覺得女生一定要有人保護，所以才希望先有個哥哥。」

至於蜜月旅行，兩人目前尚未有具體計畫。楊明解釋，因為剛忙完吉隆坡的婚禮，加上兩人隨後都有拍戲工作，所以打算先專心處理工作與返港後的慶祝活動。莊思明補充：「因為香港有太多朋友和幕後同事過不來，特別是公司一起相處了十幾年的好兄弟姐妹。所以我們想先在香港籌備一個大派對，跟大家再慶祝一次，蜜月之後隨時都可以去。」楊明更打趣爆料，指老婆其實非常容易滿足，只要能去韓國吃美食就非常高興。