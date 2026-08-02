楊明莊思明造人大計「生得就生」 兄妹檔最理想

楊明、莊思明今日在吉隆坡舉行婚禮，兩人完成傳統敬茶儀式相當開心，楊明心情頓時放鬆不少：「第一階段敬茶順利完成，接著就會正式進入婚禮儀式，真的很開心。」莊思明則坦言過程非常感動：「看到所有長輩都齊聚一堂，好像終於完成了一件他們一直以來最期待的事。看到老人家笑得那麼開心，我自己也覺得好感動。」
蜜月暫援 優先回港搞派對
被問到婚後的造人大計，楊明笑稱「順其自然」，但亦坦露私心，希望能為家庭添熱鬧：「之前訪問也說過，希望可以一直生！我自己比較偏好先生一個哥哥，之後再生個妹妹，這樣哥哥從小就可以保護妹妹。」莊思明對此大讚楊明心思細密：「他其實真的很想要個女兒，但他覺得女生一定要有人保護，所以才希望先有個哥哥。」
至於蜜月旅行，兩人目前尚未有具體計畫。楊明解釋，因為剛忙完吉隆坡的婚禮，加上兩人隨後都有拍戲工作，所以打算先專心處理工作與返港後的慶祝活動。莊思明補充：「因為香港有太多朋友和幕後同事過不來，特別是公司一起相處了十幾年的好兄弟姐妹。所以我們想先在香港籌備一個大派對，跟大家再慶祝一次，蜜月之後隨時都可以去。」楊明更打趣爆料，指老婆其實非常容易滿足，只要能去韓國吃美食就非常高興。
莊思敏送現金賀禮
莊思敏談及為新人準備的賀禮，雖然送首飾戴起來好看，但籌備婚禮開支繁多，笑言現金最實惠，能讓新人自由購買心儀物品。被問到是否期待新人早日「生大兒（升格做父母）」，大方表示不希望給予新人壓力，認為一切順其自然即可，最重要是兩人永遠幸福美滿、好好相處。至於記者打趣問到自己會否「搶先一步」傳出好消息，則幽默笑答：「我應該仲難啲，唔好畀咁大壓力我，壓力好大啊！」現場笑聲不斷。
點名單身姊妹搶花球
提到婚禮重頭戲之一的「拋花球」，透露現場有不少單身的好友，非常期待明日的搶花球環節。特別點名幾位好友，包括 吳沚默、劉晨芝及關嘉敏等。表示：「好多人都好想拍拖，特別想關嘉敏，因之前女神配對未能成功，希望佢哋聽日有機會接到花球，分享好運！」預計明日的搶花球現場將會非常熱鬧。