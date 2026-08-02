施南生追思會｜林青霞繫摯友圍巾 俞琤曾志偉悲痛悼念 康城釜山影展代表赴港送別

資深電影人施南生於7月13日在養和醫院離世，享年75歲。施南生的追思會「南生安歌ENCORE NANSUN」於今日(2日)上午於君悅酒店舉行，約500名親友及合作夥伴從世界各地趕來，除了前夫徐克、摯友林青霞、好姊妹張艾嘉和昔日合作伙伴和戰友曾志偉等送別南生，還有中港台法韓等電影人，包括特地來港的釜山國際影展（BIFF）的創辦人與前主席金東虎、法國康城影展代表Christian Jeune等。追思會以花卉裝飾簡單素雅，友人發言回顧施南生精彩一生，以及她在影壇留下的貢獻。

追思會現場公布一款網路版「施南生紀念相簿」，內容涵蓋她七十五載人生中的珍貴照片與親友留言，其中還有四首獻歌。依次是——伍佰創作演唱的《Nansun Nansun》、盧冠廷作曲、演唱，唐書琛填詞的《紅塵夢去》、羅大佑編曲演奏《黎明不要來》與《滄海一聲笑》鋼琴曲、徐克親自原創《從未離開過》純音樂版及歌詞。

「南生安歌ENCORE NANSUN」環節由俞琤主持，合共11位友人上台發言，在播放《從未離開過》歌曲後，追思會圓滿結束。以下是十一位友人的發言節選： 老友記 俞琤 到這一刻我都不可以接受南生已經離開了我們。我做不到在電話通訊錄上面刪除她的號碼。每一次往山頂的途中我還會不經意地以為自己還可以彎一彎去她家和她傾心事。其實南生她是我家姐。 導演 徐克 我願意相信。施南生，從來沒有離開我們。她留下的不只是記憶，還有對她的感恩。記得的不只是她的成就和貢獻。更重要的，是她的精神。她相信文化、友情、無私的善良、不亢不卑地對待世界不同文化的朋友，讓華人與不同文化的朋友能夠共處，平起平坐。

摯友 林青霞 我身上這條蕾絲圍巾是多年前施南生送給我的，一直不捨得用，沒想到第一次戴是在她的追思會上。如今南生已經仙逝，她的優雅大度、她的一身風骨、她那愛的能量，都已經住進了我的心裏，往後的日子我會以我自己的生命將之延續下去。

新藝城拍檔 曾志偉 很多人提起施南生，但從未聽過她的一句壞話。她不單影響了我，還將新藝城、整個演藝界推上高峰。她將我們徹夜構想的點子做到百分之二百，將美術、攝影帶入香港電影。最記得拍《小生怕怕》時，她找來Vouge Magazine的美術指導幫忙。她又為電影做翻譯，為《最佳拍檔》取英文片名Aces Go Places, 很好聽。她不只是我們的管家，更是個外交家，外埠業界買家都把她當成家人。Nansun的人生多姿多彩，今時今日找不到一個能與她同儕的人，雖然她已離開，但她的精神永遠在我心中。

好姐妹 張艾嘉 施南生的家有一張豐子愷的畫，上面寫著：「賣花人去路還香。」Nansun走了，但是她最珍貴的友誼永遠都會在的。 施南生大哥 施蘇拯 南生從小就懂得與人相處，討人喜歡；反應快又有急才，成就後期從事電影發行的成功。She is the life of the party. There is never dull moment when she is around. (她是人群的焦點。有她在，從不無聊。) 好友 Kim Robinson 「施南生，我們再也找不到像她一樣的人。」

韓國釜山國際影展（BIFF）的創辦人與前主席 金東虎 得知施南生突然離世，我深感震驚。願她安息。首先，我謹向徐克導演及她摯愛的家人致以最深切的慰問與哀悼。 施南生為促進中韓電影產業的交流與發展作出了重要貢獻。即使她已離開，她仍將永遠被我們銘記。 法國康城影展電影部總監兼影展副總代表Christian Jeune 在她所有專業與為人上的優點之中，我一直最欣賞她一項非常難得的特質：她是一位非常好的聆聽者。這讓她對我們所有人而言都十分特別，也讓她遇見的每一個人感受到她的與眾不同。無論是的士司機、侍應、業界人士、旅途中偶然同行的人，還是朋友，她總會對你的故事感興趣，人們也很容易向她敞開心扉。她不但會聽你說，也會把你說過的話記在心裡，由此建立起彼此的連繫。憑着這份珍貴的天賦，她與人連結，也將人與人連結起來。

安樂影片有限公司執行董事 江志強 我心目中施南生是全世界最成功的人。人活到75歲，一生中人見人愛，從未遇過一個人不對她讚不絕口，零負評。當今世界無人能做到，但她做到了。2001年2月出發出席奧斯卡頒獎典禮前，Nansun特別約我去試身，又請來Kim幫我剪頭髮。有時候，施南生真的像媽媽一樣，她關心我的程度——有時候比我媽媽更甚。接受訪問時經常被問到，我從事電影業以來誰對我影響最深，我的答案永遠都是這兩個人：徐克教曉我拍電影，Nansun教曉我做人。能夠認識Nansun是我的福份，我相信大家一樣會永遠懷念她。