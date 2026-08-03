劉浩龍嘆常被誤解Mr. Wrong 開騷拒除衫獲預祝50歲生日

《UNITED IN HEARTS 劉浩龍2026演唱會》

劉浩龍(師兄)日前於麥花臣場館舉行《UNITED IN HEARTS 劉浩龍2026演唱會》，獲圈中好友陳奕迅、梁漢文、林家棟、林盛斌、方力申、郭嘉駿 (193)等捧場，星光熠熠。師兄在4位舞蹈員伴舞下先以一曲《師兄急轉彎》為全晚演唱會揭開序幕，多謝購票並冒雨入場的觀眾，他自言今次是開show的決定很急，只有兩個多月時間排練，「Show 個名叫《UNITED IN HEARTS》，中文名就可以叫做《心連心》，又或者係《心心雙印》，我希望可以同我嘅 Fans 永遠都係 Connect 住，有啲 Fans 十幾歲跟我到而家跟咗廿幾年，到而家都咁支持我，好多謝你哋。近期有小朋友同我講開始聽我嘅歌，可能呢班小朋友當我係一個新人同我去 Connect，所以今晚 《UNITED IN HEARTS》就係希望大家個心再一次同師兄劉浩龍一齊 Connect。」

陪伴成長 劉浩龍緊接著唱出《520》、《火花不等人》和《沒人坐的梳化》，他說這三首歌屬於三個不同的年代，又問大家最喜歡那首歌？最後投票結果是《火花不等人》，師兄續說：「頭先三首歌都係有小小希望勾起大家對師兄嘅一啲唔同階段嘅回憶，你哋去聽我嘅歌都應該係喺求學階段，即係你哋15、16歲，跟住就讀大學，果陣大家無聊，又唔使搵錢，失戀就喊吓，大家經歷咗咁多年係咪應該大個咗，重有冇呢啲唔開心嘅經歷？今晚有個 Fans 走嚟搵我已經有老公重生咗三個小朋友，佢嘅煩惱都應該係啲小朋友，喺度祝大家幸福，希望繼續用我嘅歌曲令大家嘅回憶返嚟，但我發覺好多時候，聽完呢啲歌都係會有一個病，就係瞓唔著覺。」

自認錯晒 唱畢 《Mr. Wrong》後師兄表示：「我好想唱呢首歌，所以我叫咗 Eric Kwok 比啲音樂底我，Eric 其實都寫咗一啲歌比我，但係佢好耐都冇再寫歌比我，淨係寫晒比佢隊女團 XiX，不過 XiX又話休團，所以 Eric 會幫我做番好多嘢。其實好多外面唔識我嘅朋友，都會覺得我係一個 Mr. Wrong，我唔介意我嘅印象係比人覺得情深，成日失戀，鬱鬱不歡，其實我唔係；跟住又有啲人未必知道我係唱歌，到我拍戲嘅時候有啲人又會指住我講呢個人係唱歌嘅咩？佢係戲入面唔係做賊定差人嘅咩？我覺得係錯晒，人生成日都係錯晒，唔緊要，我覺得我嘅屋企人知道我係點，我朋友知道我係點，我嘅 Fans 知道我係點，就已經足夠，你哋將我呢個性格一個傳一個，十個傳一百個，一百個傳一千個，好快就可以傳到有好多好多人繼續支持我唱歌。」

除衫 一次就夠 接著是快歌 Medley 環節，多位小朋友聯同今次演唱會吉祥物現身台上唱出《Feel so right》，師兄接力獻唱《越夜越有機》、《重口味》、《廣橋道fans殺人事件》和《餓狼傳說》，舞台大屏幕更播放師兄當年參加第一屆《全球華人新秀歌唱大賽》香港區選拔賽時的精彩經典畫面，讓大家重溫師兄的青春歲月。師兄亦有唱《二等天使》、《94340634》和耳熟能詳的《思覺失調》，其間有觀眾大叫師兄除衫，他即時回應說：「唔使旨意我除衫，08 年已經除咗一次，我係唔會再除㗎啦，唔使除衫做 Show 開心好多，頭先首歌就大家大合唱咗，咁我都要繼續唱歌，因為時間有限同埋唔等人，一陣重有好多嘢要做，我繼續唱歌，唔講嘢啦。」

加盟Sony 唱畢《戰友》後，師兄感性說：「早前做小方演唱會嗰陣，我做緊好多幕後工作，直至見到小方係個台上面唱歌，我又『恨』唱歌，見佢唱歌唱得咁開心，果晚小霖好突然同我講 8 月 1 號有個麥花臣嘅期，你做唔做呀？我就答佢做啦，突然間我覺得有啲嘢想做嘅時候你就會去做，唔想做嘅時候迫都迫唔到。」他感激觀眾和台前後朋友支持，令他一步一步重拾信心，並宣布加盟Sony Music，更首唱新歌《綻放》，「頭先嗰首《戰友》就好似咁多年你哋 Fans 同我溝通嘅橋樑，但我希望嚟緊呢首新歌將會成為以後我哋開 Show 都會唱嘅大合唱歌，係代表我同你哋嘅一首歌。希望你哋可以開晒你哋嘅電話燈，因為會預埋你哋一齊拍呢首歌嘅 MV，所以唔好淨係拎住個電話拍片，大家著埋盞燈好冇？比我見到邊個掛住拍片唔著燈，我就會黑佢面架啦，準備好晒未。呢首新歌就係叫做《綻放》。」

陳真送蛋糕 《星秀》的林潔心Bibi 也專誠在舞台讀出給師兄的信，感謝作為他的學員所得到的教導令她獲益良多。黃伊汶和陳國坤的兒子陳真到台上，送上巨型漢堡包作為蛋糕為劉浩龍預祝生日，師兄感觸表示，「我今日好開心過咗一個好多人陪我又好有意義嘅生日會，我會記住呢個生日會，成個 Show 做晒㗎啦，我會繼續努力，我希望用以下呢首歌嚟總結呢個 Show，頭先嘅歌都只不過係呢個 Show 嘅其中一部分，呢首歌先代表我繼續落嚟會做嘅嘢，送比大家《髒話阿七》。」原本師兄唱完這首歌便已和樂隊返回後台，但在現場欲罷不能的掌聲下再度上台，最後以一曲《滄海遺珠》 為全晚演唱會畫上完美句號。