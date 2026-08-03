李蕙敏開腔回應婚變傳聞 強調不愛放閃

由邱禮濤執導、MIRROR成員江𤒹生(AK)、ANSONBEAN(陳毅燊)、譚耀文主演的電影《我們不是什麼》，上映4個月累積票房收逾1,200萬，昨日(2日)總動員舉行終極謝票，有份參演的李蕙敏(Amanda)、袁富華、唱主題曲《天佑我們》的盧巧音等均有現身。Amanda在戲中演AK的吸毒母親，演技大獲讚賞，她受訪時直言，戲癮大發，並透露現正拍攝新戲並兼要照顧兒子，並預告本月內將有新歌推出，生活忙碌。譚耀文聞言大讚她是好媽媽，他亦開心分享兒子最近成功找到實習工作，涉及醫學相關領域，他指現時年輕人大學畢業都未必找到工作，故要提早實習，累積工作經驗。

談到有傳Amanda與結婚13年的英籍丈夫Serge Micallef恩愛不再，並有社交平台刪除與丈夫的合照，僅保留與養子Michael的相片；近年甚少與丈夫同場，反而身邊多了一位45歲外籍女性，早前更被拍得兩人一同夜蒲，在夜店內態度親暱，對方更伸手摸Amanda大髀，引起外界猜測其婚姻狀况。Amanda強調婚姻狀况一切正常，籲大家毋須過度緊張，她澄清，「我從來沒有貼過合照，又何來刪除照片？平時都好少出 post，真係覺得好好笑！」她自言從不喜歡高調放閃晒恩愛，連結婚照也甚少上載，婚姻狀況一直好正常。