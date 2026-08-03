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娛樂
出版：2026-Aug-03 19:30
更新：2026-Aug-03 19:30

VIVA將有新團歌！VAL C演學生同金髮講再見 Ada同Macy唱歌比拼Carina唔敢投票

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VIVA昨日（2日）與Pandora 樂隊到昂坪出席《叱咤903 星空下音樂會》擔任表演嘉賓。VIVA先後唱出自己作品《不夠浪漫的我們》、《BABY savage》及《La Vida》及翻唱《分分鐘需要你》。雖然下起毛毛雨，但仍難擋fans的熱情，Ada（姜咏鑫）表示感覺不錯，VAL C（張鈊貽）感謝觀眾冒雨支持，自己覺得戶外騷的感覺很不錯，可以唱得更放。

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VAL C因為《復仇的人》演學生妹，染了一頭黑髮的她換上校服之後如變了一另一個人。她說：「完全唔似我返中學嘅時候，我番中學嗰陣都無咁呀！我個頭髮真係好黑，望落去好似超級無敵乖學生！唔係話我中學唔乖，喺套戲係乖啲！」問到VAL C何時變回金髮，她坦言因為現在染黑之後，再漂很易出現「布丁頭」，相信要幾年時間才再染金髮。問到Carina（李晞彤）在戲中未以學生造型示人，她透露其角色是一個風流女子，坦言自己跟VAL C的角色與真實性格是截然不同，對她們而言是很突破。

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Macy（馬思惠）與Ada的唱歌比拼日前已經接受投票，首輪比拼各自佔50%。Carina與VAL C自爆均沒有投票，笑言只要一投票，便會顯示到自己的答案，所以決定保持觀望態度。Ada與Macy表示之後仍有數個回合，陸陸續續會推出，亦很開心見到網民的comment，發現他們難以選擇哪一個唱得比較好，但在七千幾票下可以各有三千幾票已經很犀利，她們又覺得winwin情況不錯，因為可以讓網民聽到二人的演繹。

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Carina預告她將會再推出個人作品，其餘三位成員已經先睹為快，Ada表示大家可以認識到Carina更多，VAL C指大家看完MV之後會打冷震，而Macy更謂對方會以不同的造型出現，有別平時的她，Carina就謂：「我係放棄咗要靚嘅諗法！」至於第三首團歌亦已經趕製中。

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