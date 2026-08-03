蜘蛛俠英雄重生｜香港開畫4日破3千萬票房 湯姆賀倫出道作翻hit

首周總票房僅次《復仇者聯盟4》

至於全球首周總票房已高達9.27億美元(約72.3億港元)，在全球影史開畫紀錄中，僅次於2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》(Avengers： Endgame)創下的12億美元紀錄。影評網爛番茄新鮮度達90%，觀眾評分更高見98%，CinemaScore亦獲A級評價，有評論形容是Tom Holland主演蜘蛛俠以來的最佳演出，而新加盟的Sadie Sink就獲觀眾大讚為Marvel新年最佳選角之一。

初登大銀幕 表現驚艷

Tom Holland為蜘蛛俠角色灌注血肉，為系列翻開新篇章，其成名歷程再次成為網民熱搜，過往作品及試鏡片段都在社交平台廣傳，其中他於14歳首次參演電影《海嘯奇蹟》(The Impossible)片段翻hit，電影改編自南亞海嘯的真人真事，由娜奧美屈絲(Naomi Watts)和伊雲麥葵格(Ewan McGregor)合演的夫妻，帶同3名兒子往泰國旅遊，遇上地震海嘯，而Tom Holland則演12歲長子盧卡斯(Lucas)，片段中他與兩位弟弟及父親失散後重逢的畫面，真摯感人，展現角色的恐懼與堅強，初登大銀幕已獲得7個獎項及多個提名。值得一提是在戲中演其母親的娜奧美，在《蜘蛛俠：英雄重生》聲演Peter Parker的AI拍檔E.V.。