蜘蛛俠英雄重生｜香港開畫4日破3千萬票房 湯姆賀倫出道作翻hit

由湯姆賀倫（Tom Holland）、辛蒂雅（Zendaya）情侶檔主演，《怪奇物語》（Stranger Things）演Max女星莎蒂辛克（Sadie Sink）神秘加盟的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: The Brand New day），在香港開畫4天已破3千萬票房(截止8月2日收3,325萬) ，成為本年度荷李活電影開畫第一位。上映首日北美票房收 1.68 億美元(約13.2億港元)，超越《復仇者聯盟：終局之戰》1.57 億美元(約12.3億港元)，刷新美國影史開畫單日票房紀綠。
首周總票房僅次《復仇者聯盟4》
至於全球首周總票房已高達9.27億美元(約72.3億港元)，在全球影史開畫紀錄中，僅次於2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》(Avengers： Endgame)創下的12億美元紀錄。影評網爛番茄新鮮度達90%，觀眾評分更高見98%，CinemaScore亦獲A級評價，有評論形容是Tom Holland主演蜘蛛俠以來的最佳演出，而新加盟的Sadie Sink就獲觀眾大讚為Marvel新年最佳選角之一。
初登大銀幕 表現驚艷
Tom Holland為蜘蛛俠角色灌注血肉，為系列翻開新篇章，其成名歷程再次成為網民熱搜，過往作品及試鏡片段都在社交平台廣傳，其中他於14歳首次參演電影《海嘯奇蹟》(The Impossible)片段翻hit，電影改編自南亞海嘯的真人真事，由娜奧美屈絲(Naomi Watts)和伊雲麥葵格(Ewan McGregor)合演的夫妻，帶同3名兒子往泰國旅遊，遇上地震海嘯，而Tom Holland則演12歲長子盧卡斯(Lucas)，片段中他與兩位弟弟及父親失散後重逢的畫面，真摯感人，展現角色的恐懼與堅強，初登大銀幕已獲得7個獎項及多個提名。值得一提是在戲中演其母親的娜奧美，在《蜘蛛俠：英雄重生》聲演Peter Parker的AI拍檔E.V.。
Tom Halland唔認得老婆歌曲
《蜘蛛俠》系列是Tom Holland和Zendaya定情作品，兩人從結緣、拍拖和結為夫妻，近期齊齊夫妻檔受訪，其中他們與演Ned的積及巴特朗( Jacob Batalon)受訪玩遊戲，主持人讀出Zendaya舊作《Replay》歌詞時，Tom Holland竟然在太太面前表示對歌曲毫無概念，Zendaya面無表情地說：「這是我的歌」，Tom 和Jacob忍不住掩嘴而笑， 繼而Zendaya沒口氣地扮笑「Ha Ha Ha」，兩夫妻互動非常爆笑，這段認不出老婆經典作的片段火速在網上瘋傳，備受熱議。