《曼波女郎》傳奇影星葛蘭安詳離世 享年93歲

葛蘭在演藝圈的人緣極佳，5年前88歲大壽時，林青霞、甄珍以及資深媒體人汪曼玲等好友均親自到場賀壽。最近一次現身2023年，「爺孫戀」李龍基和當時的未婚妻Chris的聚會，當時90歲的葛蘭依然精靈，跟「爺孫戀」有不少合照。

葛蘭原名張玉芳，1933年於上海出生，1949年移居香港，1952年考入泰山演員訓練班，翌年憑電影《七姊妹》初登大銀幕。1950年代至1960年代間曾主演多部著名華語歌舞片，1957年主演的《曼波女郎》掀起全城「曼波熱」，而1960年的《野玫瑰之戀》大膽融入歌劇《卡門》的精神。葛蘭能歌善舞、演技精湛，在華語影壇創造突破的野性女郎形象，被譽為「一代歌舞巨星」，有千面女郎之稱。其主演的電影《星星月亮太陽》更被視為華語電影的永恆經典。

葛蘭自幼學習西洋聲樂，師從崑劇泰斗俞振飛，並曾隨梅派名家鑽研京劇，故此能完美駕馭西方歌劇、恰恰、曼波舞曲等，並巧妙融合中國傳統戲曲，塑造出獨特的藝術風格。其才華更獲國際肯定，曾客串荷里活電影《江湖客》，並成為首位登上美國電視台表演的中國女演員，堪稱華人之光。