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娛樂
出版：2026-Aug-04 11:42
更新：2026-Aug-04 11:42

鄭俊弘離巢TVB加盟「星BA」陝西出戰籃球賽 首穿長衫唱《中國人》好難忘

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鄭俊弘隊香港明星籃球隊「星BA」比賽兼獻唱。

今年5月離巢TVB的鄭俊弘(Fred)獲邀加盟香港明星籃球隊「星BA」，早前與同是新成員的內地網劇一哥張添景和蘇勇燁、隊員莊思敏（Jacquelin）、彭迪安（Eddie）、陳柏曦、陳偉洪（大雄）、呂熙、李興華、江梓瑋（Billy）和陶大衛（筷子基），先後參加陝西舉行《「橋心杯」全國籃球邀請賽》，以及順德體育中心舉行的《籃球明星賽》，順德站還有阮兆祥（祥師兄）出任開球禮嘉賓。

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氣氛超正

《「橋心杯」全國籃球邀請賽》「星BA」最終以62︰54贏得賽事，賽事休息期間，「星BA」一眾隊員唱出隊歌《Together We Play》，鄭俊弘還聯同陳柏曦、陶大衛齊齊穿上長衫演唱《中國人》、《龍的傳人》和《大中國》的串燒歌，原來這次是Fred首次這樣表演，「我以前都未試過着長衫，仲喺呢個咁正嘅氣氛之下，唱一批咁有中國風嘅歌，真係好難忘嘅經驗。」鄭俊弘連打兩場波，大讚好好玩，「我係負責唱歌嘅，波都掂咗少少，同埋都有負責跑，不過真係好好玩，因為識咗好多新朋友，又有啲舊同事又可以聚埋一齊，又可以去唔同地方觀光同打波，一齊食飯，非常之開心，多謝大家預埋我玩。」

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阮兆祥大搞氣氛

順德站賽事雖然撞正颱風「紅霞」來襲，令交通大受影響，不少球迷未能到場，但兩隊仍十分落力，由於兩隊也有女隊員，「星BA」今次未能利用莊思敏「雙倍分」的優勢，4局後打成95︰95平手，要加時作賽，以黃金11分定勝負，結果「星BA」最終以107︰99落敗。而比賽休息期間，除了鄭俊弘獻唱了《熊貓》和《天不會錯》外，阮兆祥也有跟現場球迷大玩遊戲，觀眾爭相攞阮兆祥的簽名相，令整個活動絕無冷場。

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