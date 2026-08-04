鄭俊弘離巢TVB加盟「星BA」陝西出戰籃球賽 首穿長衫唱《中國人》好難忘

氣氛超正

《「橋心杯」全國籃球邀請賽》「星BA」最終以62︰54贏得賽事，賽事休息期間，「星BA」一眾隊員唱出隊歌《Together We Play》，鄭俊弘還聯同陳柏曦、陶大衛齊齊穿上長衫演唱《中國人》、《龍的傳人》和《大中國》的串燒歌，原來這次是Fred首次這樣表演，「我以前都未試過着長衫，仲喺呢個咁正嘅氣氛之下，唱一批咁有中國風嘅歌，真係好難忘嘅經驗。」鄭俊弘連打兩場波，大讚好好玩，「我係負責唱歌嘅，波都掂咗少少，同埋都有負責跑，不過真係好好玩，因為識咗好多新朋友，又有啲舊同事又可以聚埋一齊，又可以去唔同地方觀光同打波，一齊食飯，非常之開心，多謝大家預埋我玩。」