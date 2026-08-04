Ariana Grande健康惹關注 宣布完成巡演將神隱大眾眼前

33歲美國流行曲天后Ariana Grande近年唱而優則演，闖入影壇接拍《魔法壞女巫》（Wicked）系列獲得一致好評，她夥拍羅拔迪尼路（Robert De Niro）的新作《非常外父4：霍家有喜事》（Focker In-Law）將安排今年11月上映。

音樂方面，Ariana剛在7月31日推出全新專輯《Petal》，同名主打歌已有MV曝光，近日她更新社交平台，分享MV花絮及當中的血淋淋造型。不過，Ariana已決定將於9月1日完成其《Eternal Sunshine》巡迴演唱會後，暫時淡出公眾視線。其代表已透過美媒《People》證實此消息，聲明上指她完成巡演後便會全面停工休息。