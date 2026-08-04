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娛樂
出版：2026-Aug-04 12:29
更新：2026-Aug-04 12:29

Ariana Grande健康惹關注 宣布神隱大眾眼前停工休養

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33歲美國流行曲天后Ariana Grande宣布9月起全面停工。

33歲美國流行曲天后Ariana Grande近年唱而優則演，闖入影壇接拍《魔法壞女巫》（Wicked）系列獲得一致好評，她夥拍羅拔迪尼路（Robert De Niro）的新作《非常外父4：霍家有喜事》（Focker In-Law）將安排今年11月上映。

音樂方面，Ariana剛在731日推出全新專輯《Petal》，同名主打歌已有MV曝光，近日她更新社交平台，分享MV花絮及當中的血淋淋造型。不過，Ariana已決定將於91日完成其《Eternal Sunshine》巡迴演唱會後，暫時淡出公眾視線。其代表已透過美媒《People》證實此消息，聲明上指她完成巡演後便會全面停工休息。

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「皮包骨」惹厭食症疑雲

Ariana團隊在聲明中寫道：「Ariana 完成 Eternal Sunshine》的tour後，將暫時淡出公眾視線。她期待以健康愉快的狀態完成巡演，為旅程劃上圓滿句號，隨後會好好休息，暫別那些讓她長期處於公眾無休止審視之下的工作與亮相活動。這次巡唱對她來說是一段美好經歷，她深愛著自己的歌迷，也無非常珍惜巡演中的每一分鐘。」近年，Ariana的激瘦外型一直惹來坊間談論，由於實在瘦到「皮包骨」，有網民懷疑她是患上厭食症；隨着外界對她健康狀況及外貌的審視愈趨激烈，她作出了暫休這個決定。

據了解，Ariana已辭演2027年夏天公演的英國音樂劇《Sunday in the Park with George》，該舞台劇監製已證實Ariana辭退消息，指她的角色將由其他演員頂替，並祝福她一切安好。聲明中寫道：「我們知道這絕非一個輕易做出的決定，而我們對她的決定給予完全的理解與支持。」此外，Ariana有份演出的電影《非常外父4：霍家有喜事》定在11月上映，到時她很大機會缺席一切之宣傳活動。

Ariana暫休淡出娛樂圈之消息震撼全球，她剛在美國時間昨日（8月3日）的芝加哥演唱會台上親自開腔，澄清這次休息並非是受負面輿論壓力而作出的倉促決定，強調是早已規劃，身為藝人必須明確劃清公私界線，為自己安排應有的休息。

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