關心妍減至100磅開巡演生日會專場 蕭正楠推蛋糕現身合唱Y2K經典歌《特別鳴謝》

關心妍全新巡迴演出《關心妍 聽 巡迴演唱會2026》於「澳門百老匯」舉行。

關心妍（Jade）正式啟動全新巡迴演出《關心妍 聽 巡迴演唱會2026》，繼廣州首站，上周六（8月1日）於「澳門百老匯」舉行澳門站，囡囡亦有現身跟媽咪同台。

蛋糕專員 台上借火機 開騷前一日（7月31日）是Jade正日生日，「生日會專場」驚喜滿滿，先有同期新人蕭正楠化身「蛋糕專員」為Jade賀壽，可是許願時才發現沒有準備火機，醒目的Edwin即場向現場觀眾「借火」，成功吹蠟燭之後，Jade大呼：「我47歲喇！」在旁的Edwin說：「年齡唔好講出嚟，我哋雖然同期出道，但我大過你㗎！我對外報稱自己35歲咋！」Edwin續說：「其實我真係好佩服Jade，咁多年唱歌一直保持得咁好，對音樂仍然堅持，我哋同期嘅新人仲喺樂壇，好似已經冇乜，我都好想有機會開騷，到時請返你做嘉賓。」Jade說：「我知道你最近都做緊騷，我都有留意。」Edwin笑說：「嗰個係同兩位叔叔一齊開㗎咋。」全場笑爆！

Jade和Edwin是2002年的樂壇新人王，當年合唱的《特別鳴謝》是Y2K經典合唱歌之一，今次再次同台演繹，勾起不少樂迷的唱K回憶，演唱會現場更變成巨型K房，歌迷齊齊大合唱。

期待第五度紅館開騷 關心妍亦為澳門生日專場重整歌單，首唱三首作品《那些傷我也有過》、《像我這樣的一個雅茲迪女子》和《總有一天》。唱出《那些傷我也有過》時，Jade一度哽咽，忍住眼淚唱完；這首歌是5年前為紀念出道20周年，請來羅力威作曲、彭嘉維填詞度身打造。但當時概念專輯焦點在「療癒三部曲」的《腍》、《愛的告別式》及《原諒的力量》，而《那些傷我也有過》成為從未派台作品，今次Jade在演唱會首唱，令一眾歌迷驚喜又感動，歌迷更紛紛要求重新派台；曾經每逢有巴絲打失戀上網發帖圍爐的神級潮文「失戀有邊個冇聽過關心妍？」，更由昔日高登、連登到今時今日的Threads重現。

為25周年騷練出A4腰 完騷之後，Jade換上露腰套裝接受澳門媒體訪問，令後台嘩聲四起，大家都笑說終於見識到「A4腰」，Jade說：「搵Kenneth（陳華國）造衫我仲係114磅，都估唔到五個月會去返2012年紅館騷嘅100磅，但係健康嘅，我食好多蛋白質，早睡早起做好多運動，希望保持呢個狀態，又大一歲希望又條腰又fit一吋啦。」2027年正好是Jade入行25周年，巡演以廣州為首站，尾站計劃明年在香港，Jade希望可第五度踏上紅館舞台與歌迷慶祝。