日落下的彩虹｜周家怡與家人攤牌戲獲封MVP 驚見洗版式激讚：我真係喊咗出嚟

現正熱播的ViuTV劇集《日落下的彩虹》展開蘭姨(吳浣儀飾)和3個子女的家庭故事。昨晚播出的一集，講述大哥區家樂Benson（強尼 飾）、二姐區家瑤Alice(周家怡 飾)和三弟區家齊（梁業 飾）因家財和分戶問題撕破臉，互不妥協，Alice要求兄弟兩人將多年來的家用錢全數歸還。周家怡一場幾頁對白的攤牌戲，交出「教科書式演技」，將壓抑已久的委屈、無奈與對家人的愛恨交織全數釋放，層次分明的哽咽但又強忍嚎哭演得「入心入肺」氣場強大，獲網民洗版式狂讚，更封獲該集的MVP，「第四集攤牌那幕簡直是全劇靈魂，周家怡是當之無愧的MVP！」

公屋分戶分產夠貼地 劇情講述強尼因生意失敗籌算向母親借錢，梁業(肥仔)為未婚妻Caca(樊沛珈)而密謀用公屋換居屋，3人上集(第3集)在茶餐廳大吵。昨晚的第4集中，蘭姐安慰自己「一家人嘈完就冇事」，但在最後一年的彩虹邨中秋節夜晚，卻等不到任何一個仔女回家，傷心不已。與母親蘭姨同住孭起頭家的周家怡，竟聽到母親打算與幼子與媳婦同住居屋，並答應給錢長兄還債，對母親偏心兄弟深感不忿，決定在母親面對跟兩兄弟攤牌，一句「錢俾區家樂、屋俾區家齊」，明言要取回自己的一份，要求兩兄弟歸還多年來的家用，要求遷出15年的兄長給予30萬，同住的弟弟給予45萬，質問母親：「我諗你唔會偏心到，佢哋一個錢都唔拎出嚟，就拎晒全副身家幫佢哋，唔理我！」更直問蘭姨有否立遺囑，著她提前處理，免得將來又再爭產。

獲封MVP 該集播畢後，網民在Threads大讚公屋分戶換居屋分產情節貼地，大有共鳴。由周家怡擔起的「攤牌戲」，更是洗版式瘋傳，獲大讚她演繹到位是MVP，毋須擠眉弄眼，表達了不想真正分身家，但多年來對家庭的付出，自覺從沒有被重視，心底「乸住乸住」，嬲到想喊但沒有哭出來的情緒。周家怡一口氣說出幾頁紙對白，盡數兩個兄弟，節奏拿捏精準，贏得不少掌聲，而導演劉偉恒都有分享片段，寫道：「呢場戲我都好鍾意，拍嗰陣全組人靜晒。」

每個角色都有生命 對於獲洗版式激讚，周家怡今早在社交平台分享，寫道，「一早起身見到洗版式留言話鐘意睇「日落下的彩虹」同支持我嘅說話，我真係喊咗出嚟，好感動呀，你哋好衰㗎。其實能夠用生命去演戲，我真係覺得好幸福㗎，我只係希望每一次做嘅角色都能夠真心感受同經歷佢，因為我覺得每個角色真係有生命㗎，所以唔想愧對佢，同埋我真心希望每一個嘅演出都能夠得到多啲人睇到，因為呢個係我哋每一個劇集同電影嘅團隊最希望嘅結果。」她續指拍戲是台前幕後的團隊合作，並非一個人的榮譽，感恩導演劉偉恒給予有發揮的角色，戲中的家人吳浣儀、肥仔和強尼，並再次多謝大家的讚賞，「我真係好感動，我真係好鍾意演戲。同佢哋演戲好有福，我哋真係好似一家人！」

預告將有感情線 對於獲得排山倒海的好評，周家怡回應：「作為演員可以遇到『區家瑤』這個好角色，真係好幸福，而網上見到很多觀眾留言鍾意呢個戲覺得好感動，因為一個好嘅作品，如果冇人睇到真係好可惜。」第七集會開始講返辣椒姐(區家瑤)的感情生活，一直以來顧家硬朗的辣椒姐，遇到一個由柏天男飾演的俊男，更有親熱咀戲，觀眾密切留意。