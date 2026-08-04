《蜘蛛俠：英雄重生》創北美史上開畫周末票房冠軍 港澳上映四天狂收逾4000萬

由Sony Pictures及Marvel Studios合力打造的超級英雄新作《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day），於7月30日在香港上映後，口碑、票房同樣節節上升，不但榮登北美史上開畫票房No.1，截至8月2日（開畫第四天），港澳累計總票房已強勢衝破4000多萬港元！開畫短短不足一星期，便以霸氣姿態直接晉身2026年全港票房榜第5位，展現出超強票房號召力！
全球首周末收逾9億美元
《蜘蛛俠：英雄重生》今次更一舉打破多項年度及歷代暑假檔票房紀錄，包括攀上北美史上開畫周末票房冠軍，在北美開畫周末狂收3.6億美元，超越穩坐冠軍席近七年的《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame），衝破北美歷史上開畫周末最高紀錄，榮登第一位！同時，《蜘蛛俠：英雄重生》亦成為全球史上開畫周末票房亞軍，目前全球開畫周末已橫掃9.32億美元，刷新包括法國、西班牙、印度、巴西等多地開畫票房紀錄。
除了票房走勢凌厲，《蜘蛛俠：英雄重生》更贏得漫畫界傳奇大師的頂級肯定。曾創作《蝙蝠俠：黑暗騎士歸來》及《夜魔俠》的「美漫大師」法蘭克米勒（Frank Miller），看完電影後盛讚本片是至今最具原作者史提夫迪特科（Steve Ditko）風格的蜘蛛俠電影。法蘭克米勒對於自己創造的神秘組織「手合會」（The Hand）登上大銀幕感到無比興奮，更公開欽點湯姆賀倫（Tom Holland）是他心中「永遠的蜘蛛俠」！
湯姆賀倫蜘蛛俠最佳作品
另外，《蜘蛛人：驚奇再起》（The Amazing Spider-Man）前主筆編劇約瑟夫麥可斯特拉日恩斯基（Joseph Michael Straczynski），形容《蜘蛛俠：英雄重生》是最真實呈現彼得柏加與蜘蛛俠的作品，故事充滿人性與情感，就像走進一本優秀的蜘蛛俠漫畫。兩位大師更雙雙名列片尾「特別感謝」名單，足見電影完美抓住彼得柏加的魅力，獲得原著創作者的最高認同。
今集故事擺脫過往多重宇宙的枷鎖，回歸最貼地、最講求角色的內心成長，海外及本地口碑一致讚爆電影完美平衡動作場面與劇情，為「湯姆賀倫蜘蛛俠系列最佳作」；電影在製作上的細節位極具震撼力，劇組特別採用特製Cyclops頭盔攝影系統拍攝，配合湯姆賀倫親自上陣，以第一身視角捕捉蜘蛛俠在高樓大廈間高空俯衝的離心力，讓觀眾在大銀幕上體驗避無可避的高速衝擊感。與此同時，彼得柏加親手縫製的手作戰衣細節、變形俠醫（Savage Hulk）狂暴肉搏、手合會忍者圍捕，以及能侵入他人意識操控心智的神秘敵人，均帶給觀眾極致的官能刺激與心理懸疑感。