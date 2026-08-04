《蜘蛛俠：英雄重生》創北美史上開畫周末票房冠軍 港澳上映四天狂收逾4000萬

由Sony Pictures及Marvel Studios合力打造的超級英雄新作《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day），於7月30日在香港上映後，口碑、票房同樣節節上升，不但榮登北美史上開畫票房No.1，截至8月2日（開畫第四天），港澳累計總票房已強勢衝破4000多萬港元！開畫短短不足一星期，便以霸氣姿態直接晉身2026年全港票房榜第5位，展現出超強票房號召力！

全球首周末收逾9億美元

《蜘蛛俠：英雄重生》今次更一舉打破多項年度及歷代暑假檔票房紀錄，包括攀上北美史上開畫周末票房冠軍，在北美開畫周末狂收3.6億美元，超越穩坐冠軍席近七年的《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame），衝破北美歷史上開畫周末最高紀錄，榮登第一位！同時，《蜘蛛俠：英雄重生》亦成為全球史上開畫周末票房亞軍，目前全球開畫周末已橫掃9.32億美元，刷新包括法國、西班牙、印度、巴西等多地開畫票房紀錄。

除了票房走勢凌厲，《蜘蛛俠：英雄重生》更贏得漫畫界傳奇大師的頂級肯定。曾創作《蝙蝠俠：黑暗騎士歸來》及《夜魔俠》的「美漫大師」法蘭克米勒（Frank Miller），看完電影後盛讚本片是至今最具原作者史提夫迪特科（Steve Ditko）風格的蜘蛛俠電影。法蘭克米勒對於自己創造的神秘組織「手合會」（The Hand）登上大銀幕感到無比興奮，更公開欽點湯姆賀倫（Tom Holland）是他心中「永遠的蜘蛛俠」！