香港小姐2026｜12位佳麗才藝驗收直播 6號盧蔚晴邊捽碟邊畫「水墨蝦」創意十足

年度選美盛事《2026香港小姐競選》將於8月30日晚（周日）隆重舉行決賽，據知屆時12位佳麗1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）、12號湯家琳（Caris），將在舞台上各展才藝、一決高下。
為隆重其事，無綫官方社交網昨晚（3日）進行了候選佳麗「才藝驗收直播」，12位佳麗之中，共有8位佳麗表演跳舞，按照號碼順序分別為1號袁絲珩表演街舞、2號李澤欣表演Jazz Funk、3號李澄晴表演Pop Dance、5號魏欣表演混合了現代及拉丁舞元素的K-POP Dance、7號楊媛媛表演古典舞、8號鄧匡閔表演摺扇舞、9號周芳姿表演民族舞、11號顏懿菲表演芭蕾舞。其餘4位佳麗，有兩位表演樂器，分別是12號湯家琳表演豎琴、10號陳梓穎表演古箏，另4號譚雅文表演唱歌，12人之中最特別的，是表演打碟Crossover水墨畫的6號盧蔚晴。負責評審的除了三位前輩港姐馮盈盈、黃嘉雯及陳懿德外，還有兩位專業排舞老師Candy及細C。
Jasmine花一個月練習打碟
前後花了約一個月時間練習打碟的盧蔚晴，先以新聞女主播look配以無綫新聞報道BGM華麗登場，之後當音樂轉去《活著Viva》時，Jasmine即脫掉外套露出內裏的型格皮背心，再充滿節奏感地繼續捽碟；令人驚艷的是，Jasmine除了打碟，還同場加映畫「水墨蝦」這個出乎意料的舉動，令所有評審眼前一亮、拍爛手掌，其中馮盈盈笑著提議Jasmine在決賽當晚可畫多兩隻「水墨蝦」，取其「哈哈哈」諧音表達「歡樂」主題。
至於「跳舞組」方面，5號魏欣、8號鄧匡文及9號周芳姿均在表演中加插了「一字馬」動作，大晒驚人柔軟度；8位「舞姐」之中，以5號魏欣的舞步最為吸睛，自細已習舞的魏欣，學過的舞種包括芭雷舞、拉丁、現代、K-POP、Jazz等，而她在才藝舞台除施展渾身解數展現所學才藝，不少大幅度動作還額外展現了強而有力的肌肉力量，加上本身弗到漏油的S身形及「A4腰」，以及清晰的馬甲線，令馮盈盈及陳懿德嘆為觀止，就連兩位讚多過彈的排舞老師，亦對魏欣表現大感滿意！
「清華學霸」楊媛媛似足移動水墨畫
除了魏欣，1號袁絲珩亦演出了搶眼度十足的街舞，身形高䠷、樣子甜美、成功跳出野性美的她，被讚有當年港姐師姐王菲的影子。至於熱門2號李澤欣，選跳Jazz Funk的她表演時異常投入、跳到一頭亂髮之餘，跳完舞更接近零喘氣，獲師姐馮盈盈大讚厲害。不過更厲害的是，原來李澤欣前後只有兩日時間速學舞步，雖然被點評「爭定點位」及「冇乜節奏感」，但亦證明天資可嘉。
而在演出構圖方面，選跳古典舞的7號楊媛媛，雖然被發現一度緊張至忘記呼吸，但其一身充滿書卷氣的裝束、以及恍如「移動水墨畫」一樣的飄扇，被指十分符合其清華大學學霸身份。