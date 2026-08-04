香港小姐2026｜12位佳麗才藝驗收直播 6號盧蔚晴邊捽碟邊畫「水墨蝦」創意十足

為隆重其事，無綫官方社交網昨晚（3日）進行了候選佳麗「才藝驗收直播」，12位佳麗之中，共有8位佳麗表演跳舞，按照號碼順序分別為1號袁絲珩表演街舞、2號李澤欣表演Jazz Funk、3號李澄晴表演Pop Dance、5號魏欣表演混合了現代及拉丁舞元素的K-POP Dance、7號楊媛媛表演古典舞、8號鄧匡閔表演摺扇舞、9號周芳姿表演民族舞、11號顏懿菲表演芭蕾舞。其餘4位佳麗，有兩位表演樂器，分別是12號湯家琳表演豎琴、10號陳梓穎表演古箏，另4號譚雅文表演唱歌，12人之中最特別的，是表演打碟Crossover水墨畫的6號盧蔚晴。負責評審的除了三位前輩港姐馮盈盈、黃嘉雯及陳懿德外，還有兩位專業排舞老師Candy及細C。

Jasmine花一個月練習打碟

前後花了約一個月時間練習打碟的盧蔚晴，先以新聞女主播look配以無綫新聞報道BGM華麗登場，之後當音樂轉去《活著Viva》時，Jasmine即脫掉外套露出內裏的型格皮背心，再充滿節奏感地繼續捽碟；令人驚艷的是，Jasmine除了打碟，還同場加映畫「水墨蝦」這個出乎意料的舉動，令所有評審眼前一亮、拍爛手掌，其中馮盈盈笑著提議Jasmine在決賽當晚可畫多兩隻「水墨蝦」，取其「哈哈哈」諧音表達「歡樂」主題。

至於「跳舞組」方面，5號魏欣、8號鄧匡文及9號周芳姿均在表演中加插了「一字馬」動作，大晒驚人柔軟度；8位「舞姐」之中，以5號魏欣的舞步最為吸睛，自細已習舞的魏欣，學過的舞種包括芭雷舞、拉丁、現代、K-POP、Jazz等，而她在才藝舞台除施展渾身解數展現所學才藝，不少大幅度動作還額外展現了強而有力的肌肉力量，加上本身弗到漏油的S身形及「A4腰」，以及清晰的馬甲線，令馮盈盈及陳懿德嘆為觀止，就連兩位讚多過彈的排舞老師，亦對魏欣表現大感滿意！