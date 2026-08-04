XG香港演唱會惹爭議改期 圓滿結束學識廣東話：仲有大把嘢玩

七人日本組合XG的巡演香港站已在亞洲國際博覽館10號館完美落幕。

由六名女成員及一位非二元性別者組成的七人日本組合XG，繼2024年舉行《The First HOWL》世界巡迴演唱會後，今年再度展開第二次世巡。在順利完成日本、曼谷及馬尼拉站後，七位成員於8月2日（星期日）在香港亞洲國際博覽館10號館舉行《XG WORLD TOUR: THE CORE IN HONG KONG》。演唱會完美落幕，當晚共吸引近8,000位ALPHAZ（XG 粉絲官方名稱）入場支持。開騷前已有大批粉絲預早抵達會場，爭相與場外海報合照並搶購限定紀念品，為演唱會提前熱身。

2022年出道、由 JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA 及 COCONA組成的七XG，從日本出發並於韓國發展。XG不僅曾登頂Billboard國際排行榜、成為各大時尚雜誌封面，更踏上了美國大型音樂節Coachella的舞台。作為XG的第二個世界巡迴演唱會，是次巡演旨在宣傳她們的首張完整專輯《THE CORE – 核》，讓期待已久的香港粉絲興奮不已。XG的巡演香港站原定在7月31日開騷，由於7月31日令人聯想侵華日軍731部隊，刺激不少內地網民，主辦方免得爭議繼續發酵，隨即把香港站日期改至8月2日舉行。