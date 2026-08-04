XG香港演唱會惹爭議改期 圓滿結束學識廣東話：仲有大把嘢玩

由六名女成員及一位非二元性別者組成的七人日本組合XG，繼2024年舉行《The First HOWL》世界巡迴演唱會後，今年再度展開第二次世巡。在順利完成日本、曼谷及馬尼拉站後，七位成員於8月2日（星期日）在香港亞洲國際博覽館10號館舉行《XG WORLD TOUR: THE CORE IN HONG KONG》。演唱會完美落幕，當晚共吸引近8,000位ALPHAZ（XG 粉絲官方名稱）入場支持。開騷前已有大批粉絲預早抵達會場，爭相與場外海報合照並搶購限定紀念品，為演唱會提前熱身。
2022年出道、由 JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA 及 COCONA組成的七XG，從日本出發並於韓國發展。XG不僅曾登頂Billboard國際排行榜、成為各大時尚雜誌封面，更踏上了美國大型音樂節Coachella的舞台。作為XG的第二個世界巡迴演唱會，是次巡演旨在宣傳她們的首張完整專輯《THE CORE – 核》，讓期待已久的香港粉絲興奮不已。XG的巡演香港站原定在7月31日開騷，由於7月31日令人聯想侵華日軍731部隊，刺激不少內地網民，主辦方免得爭議繼續發酵，隨即把香港站日期改至8月2日舉行。
太空舞衣隆重登場
當晚，XG全員身穿奇幻太空舞衣隆重登場，先以《GALA》為演唱會揭開序幕，並親切地向粉絲問好、自我介紹。她們表示非常掛念大家，很開心能再次與香港樂迷見面，緊接著一連唱出《SOMETHING AIN'T》、《MASCARA》、《TGIF》及《WOKE》等多首作品，瞬間炒熱全場氣氛。演唱會共分為四個部分，以專輯《THE CORE – 核》為主題，並以宇宙和人類為視覺骨幹，開場影像極具震撼力。進入第二部分，XG 換上全套輕巧外衣，演繹多首深受喜愛的熱門歌曲，包括《UP NOW》、《PUPPET SHOW》、《HOWLING》及《IN THE RAIN》。在香港站演唱會上，XG特別為本地粉絲苦練廣東話，鬼馬地說出「仲有大把嘢玩」、「冇得頂呀」等多句地道用語，並笑言今晚非常 Amazing，更引領台下觀眾起哄呼喊成員名字，粉絲亦不甘示弱大叫「XG」熱烈回應。其後，XG 接連唱出《TAKE MY BREATH》、《IYKYK》、《ROCK THE BOAT》、《O.R.B》及《PS118》等快歌，盡顯驚人的跳唱與Rap實力，期間更不時走到 T 字舞台前與粉絲近距離接觸，全場隨著快歌節拍揮手和唱，令氣氛再次升溫。
期待下次再見港迷
一連串快歌過後，第三部分以中慢歌為主，XG陸續獻唱《4 SEASONS》、《HYPNOTIZE》、《Tippy Toes》及《NO GOOD》。當唱畢《IS THIS LOVE》時，七位成員一同向後躺倒跌回幕下，震撼的舞台動作引得全場尖叫歡呼。
演唱會來到最後環節，現場以月光與「狼叫」聲作為開場背景及配樂，引領樂迷起哄。成員們換上輕便舞服再次登場，帶來《SHOOTING STAR》和《MILLION PLACES》。她們不僅在台上玩起即場播歌跳舞遊戲，更為將於8月10日過生日的Maya提前慶祝，全場合唱生日歌；粉絲們亦紛紛高舉生日手幅，場面溫馨感人。最後，XG 唱出《NEW DANCE》與《LEFT RIGHT》，更特別走下舞台與粉絲親密互動，引爆全場高潮。
臨近尾聲，XG顯得依依不捨，多次用廣東話對粉絲大喊「我愛你哋」。對於再次來港開騷，七位成員非常感謝在場粉絲一直以來的支持，為她們留下無比甜密的回億，並熱切期待與香港 ALPHAZ下次再見。XG 再次訪港舉行《XG WORLD TOUR: THE CORE IN HONG KONG》，不僅為香港粉絲帶來了難忘的夜晚，而結束香港站後，XG將於10月17日前往台北繼續巡演。