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娛樂
出版：2026-Aug-04 17:45
更新：2026-Aug-04 17:45

蜘蛛俠好友成家立室 29歲積及巴特朗低調娶室內設計師為妻

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《蜘蛛俠》系列男星積及巴特朗，原來已低調娶女友Veronica Leahov為妻。

《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: The Brand New day）全球大收旺場，在電影系列中扮演主角湯姆賀倫（Tom Holland）好友的菲律賓裔演員積及巴特朗（Jacob Batalon），近日傳來已低調娶其未婚妻Veronica Leahov，消息一出，廣大影迷及網民即向一對新人送上祝福。

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現年28歲的積及巴特朗從影十年，憑住2017年上映的《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）打響知名度，之後更有份參演《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame），而最近上映的《蜘蛛俠：英雄重生》更破盡票房紀錄，他飾演的Ned跟彼得柏加的友情更感動萬千觀眾。隨普《蜘蛛俠：強勢回歸》被封為今次系列之代表作，積及巴特朗亦傳來喜訊，去年3月已向室內設計師女友Veronica Leahov求婚成功的他，經2025年宣布訂婚後，原來在過去一年已註冊結婚。

積及跟太太Veronica自2019年開始拍拖，兩人經常在網上分享甜蜜合照放閃，由於感情穩定，故一直有指積及好事近，近日有美媒爆料指他跟女方拉埋天窗，積及在最近接受訪問時首度稱呼Veronica為妻子，而女方也在自己網站的個人簡介上，將名字更新為「Veronica Leahov Batalon」。不過，對於婚禮照片及細節均沒有向外公開，作風相當低調。

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