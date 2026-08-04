陳凱琳回應兒子睇戲被淋cream 稱已備案若有騷擾向當事人致歉

陳凱琳（Grace) 今日(4日)與陳嘉寶為ViuTV節目《人妻私房料理》錄影，Grace自言廚藝不精，出席活動前也找工人姐姐惡補一下，自己只會簡單料理，透露老公鄭嘉穎也不會下廚，飲食喜好大家不同，嘉穎比較愛中餐及健康飲食，自己愛煎炸及偏辣，至於小朋友就沒有偏食習慣，從少灌輸枱面有甚麼吃便要吃，不能揀飲習食。

自己可以再做好啲 對於早前她與囝囝入戲院睇《蜘蛛俠》被網絡大公審，有自稱是同場的網民開po指她的兒子在電影播放期間「嘈足全程」，「完全無家教」，事後又另一人表示在散場時，有人向陳凱琳的兒子兜頭淋cream，事件引來大眾討論。Grace就兒子「嘈足全程」，她說︰「今次呢件事如果真係有騷擾到別人，我要承認返責任，同番當時嗰位講唔好意思，有時自己帶開小朋友，平日都未知自己小朋友嘅音量、聲音騷擾到別人，自己都要做得好啲，提點返小朋友有咩行為注意番。因為我哋公眾人物，會更多人留意我哋，所以要再小心啲。」

她指當時沒有人要求她的小朋友細聲啲，但相信小朋友一定因為見到比較刺激的場景而興奮。她再三表示︰「如果呢度真係影響到別人，我哋喺外面可以再注意我哋嘅聲音。」

已報警處理 Grace表示自己一直未有立即出來澄清，是因為自己就兒子被人淋cream一事備案。她說︰「第一真係涉及小朋友，第二係因為呢件事嚴重嘅程度係我哋已經去備咗案、報咗警，已經交俾警方去處理，所以喺呢度我都不能夠去講太多。當然做父母，暑假帶小朋友出去玩、去睇戲，遇到唔開心情況點樣去面對係最重要，作為媽媽想俾小朋友知道，我哋有去做一啲事情嘗試令佢知道被保護。我哋都要檢討去唔同場合可以點樣做得更好，唔好令別人有誤會喺我哋身上。」

二仔被人淋cream 問到淋cream的詳情，是否知道誰人所做，是不是如網上所講有跑出去，她表示不能透露太多，因為怕日後若要上庭講，會影響到別人對此事的睇法。至於小朋友被淋之後是否大感愕然或生氣，陳凱琳只謂︰「我反而覺得係我做媽媽，無即時保護到小朋友，我有啲怪責自己，我覺得小朋友情緒現時係安頓咗，佢明白發生咩事，將來可以點樣去避免，日後去睇戲嘅行為會注意，如果遇到同樣事件會點處理。佢雖然得6歲，佢係好懂性小朋友。」她坦言小朋友一定會驚，但自己及嘉穎也有讓小朋友有足夠的空間表達自己的感受。翻看資料，相信是現年6歲的二仔鄭承亮（Yannick）被淋。

回家後再報警 問及淋cream是否與小朋友太嘈有關，Grace說︰「我唔方便講，但事情一定係之前有嘢發生。呢件事係好唐突，無人預計到。當然喺對方立場有另一種睇法，自己都唔想猜測，都係將件事交番俾警方。」她表示當時已立即通知戲院，透露自己當下立即帶小朋友回家，因為不知道後續會發生甚麼事，之後再去報警。 不想事件再發酵影響小朋友 她表示連日來都收到不少人慰問，但自己不便談太多，所以在今日出席活動時，一次過回應。至於嘉穎對此事的睇法，她指老公很理性，有提點她做父母應該要再做好些。她亦明白有些人想釋放自己的情緒，但攻擊對於小朋友來說是很大的傷害，盼大家勿在此事發酵，因為小朋友都有自己的同學，同學也可能睇到再問他，造成第二次傷害，但自己最不想小朋友也要承受不必要的輿論壓力，盼大家可以對小朋友善良些，「佢哋都係咁細個，就算有冇做錯，我哋都有進步空間，亦都會改善，大家俾個機會我哋！」

她表示不會因為此事不讓小朋友入戲院，因為會令到他產生一個不好的聯想，以為自己是不好的孩子，反而有各小朋友講解今次事件，教導他，令他下次再去睇戲的時候，覺得自己有進步，會是更大鼓勵。」