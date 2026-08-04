御廷謠｜吳謹言產後復出演女狀元 與陳哲遠上演君臣戀

由陳哲遠和吳謹言領銜主演的《御廷謠》已經首播即以驚人氣勢橫掃各大收視榜！劇集改編自行煙煙小說《江山為聘》，講述大寧王朝首位三元及第的女狀元孟廷輝（吳謹言飾），與表面溫吞實則城府極深的少年帝王英寡（陳哲遠飾），從君臣搭檔到並肩作戰、聯手肅清朝堂不公的熱血逆襲故事。

從《延禧攻略》的魏瓔珞到《墨雨雲間》薛芳菲，被封為「大女主逆襲專業戶」的吳謹言，這次在《御廷謠》飾演大寧首位三元及第的女狀元孟廷輝，有別過往多半為了復仇而生的悲情氛圍，這次她展現了大女主極強的自主與事業心，吳謹言形容角色「一刻都閒不下來」，網友也指孟廷輝一角非常討好：「吳謹言就是很適合演這種角色」、「角色智商在線，看得很爽」！陳哲遠在直播宣傳時點出吳謹言精準抓住了角色的「根」，讓觀眾對於角色引發共鳴。此外，一場牢獄戲中她被真蛇纏身，花絮中雖嚇得驚呼連連，但是在正式拍攝時她仍強忍恐懼完成，十分敬業。

繼人氣劇《偷偷藏不住》後，陳哲遠徹底顛覆形象，化身冷峻少年皇帝英寡。這是他第一次挑戰帝王角色，坦言起初接到角色時非常開心，以為能體驗呼風喚雨的感覺，沒想到真正投入拍攝後，帝王的身不由己徹底改變了他的認知。

劇中英寡14歲登基，沒兵權、沒心腹，陳哲遠形容這個角色最迷人之處在於其內在的「反骨」：表面沉穩克制，私下卻極具野心，願意為了天下百姓去改變舊有。有劇評人指出，陳哲遠的表演細節經得起推敲，從步伐的節奏、坐姿的鬆緊，到眼神收放的一瞬，他把力氣放在別人看不見的地方，為了演好一個講究禮法的皇帝，他連一個叉手禮都在直播時反覆練習了七八分鐘。