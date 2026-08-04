陳嘉寶帶女兒睇戲做足準備 為女兒報學校慨嘆「面試人生」

陳嘉寶（Anjaylia）今日與陳凱琳（Grace）現身長沙灣為ViuTV節目《人妻私房料理》錄影，她預備了蕃茄薯仔牛肋條和芥蜆椰青湯兩道菜，是她的拿手菜。不過她坦言廚藝不及丈夫，因丈夫曾在法國學廚，但勝在身為母親與3個女兒親近，「世界不敗是媽媽的味道，佢哋食慣咗就會覺得好味。」
Anjaylia自言忙於應付安排女兒報讀小學面試。問是否算是虎媽時，她坦言是「惡底」，若觸碰死穴會相當激動：「我媽咪唔俾我講嘢有懶音，真係會搵筷子打我。依家小朋友普遍鍾意英文，但我好鍾意中文，如果佢哋做功課唔認真，我就會幾惡。」當然她不會打女兒，但就會打枱面以示不滿，不過仍會忍住怒氣。
同三個女睇戲揀最後排
談到陳凱琳與兒子睇戲，被指在戲院裡高聲談話，對觀眾造成滋擾，Anjaylia認為父母帶子女出街須做準備，「帶細路出街係一門藝術。」若然帶3位女兒一同入戲院睇戲，買爆谷必要平均分配，以免爭執，「佢哋細個時會買最後排，慎防佢哋有乜事就可帶佢哋出去。」即使她不是一齊入場睇戲，都會預先備妥一切，幸好老公非常有威嚴，足以鎮壓女兒。反而最傷腦筋是帶女兒參觀博物館，她分享早前帶去故宮睇古埃及文物展，「小朋友唔知咩叫古代，我哋細個會睇古裝劇，佢哋唔知咩古代，我又諗唔到有乜古裝劇啱小朋友睇，冇理由睇宮鬥，唔識解釋點解咁多個老婆？」她自言要大費脣舌解釋朝代、書法等。
備小學試冇得外遊
問到暑假可會一家外遊時，Anjaylia就搖頭嘆氣，稱要為二女準備小學面試，「近年考咗好多學校，由幼稚園每人考3間，3個女總共9次。小學每人考5至6間，好辛苦，已經熟晒format。」問到幕前可有幫助，她搖搖頭分享，畢業時應徵，反而因為做平面模特兒，予人有欠認真的印象，被要求更多面試。她笑言從畢業到婚後都是面試人生。工作方面，問到可會考慮一家五口拍廣告，她坦言有很多邀約，但要謹慎選擇。談到苗金鳳離世，Anjaylia稱曾與對方參演同一劇集，不過沒同場，「她是值得敬重，好有氣質又優雅，很值得學習。」