陳嘉寶帶孩子睇戲做足準備 為女兒報學校慨嘆「面試人生」(有片)

陳嘉寶（Anjaylia）今日與陳凱琳（Grace）現身長沙灣為ViuTV節目《人妻私房料理》錄影，她預備了蕃茄薯仔牛肋條和芥蜆椰青湯兩道菜，是她的拿手菜。不過她坦言廚藝不及丈夫，因丈夫曾在法國學廚，但勝在身為母親與3個女兒親近，「世界不敗是媽媽的味道，佢哋食慣咗就會覺得好味。」

Anjaylia自言忙於應付安排女兒報讀小學面試。問是否算是虎媽時，她坦言是「惡底」，若觸碰死穴會相當激動：「我媽咪唔俾我講嘢有懶音，真係會搵筷子打我。依家小朋友普遍鍾意英文，但我好鍾意中文，如果佢哋做功課唔認真，我就會幾惡。」當然她不會打女兒，但就會打枱面以示不滿，不過仍會忍住怒氣。